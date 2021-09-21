恒大危機 WSJ：習近平刺破房地產泡泡 又不讓經濟崩盤

「華爾街日報」社論指出，中國國家主席習近平將做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。（路透）

華爾街日報(WSJ)社論指出，中國 房地產泡沫危機當中，中國恒大集團 (China Evergrande Group)或許是規模最大的案例，但絕對不是最後一例；中國國家主席習近平下一步棋，就是做出上台以來最大膽的經濟賭注：刺破中國房地產的大泡泡，卻不讓經濟崩盤。

華爾街日報指出，要了解目前危機的真實性，首先要從恒大集團說起。企業總部位於深圳的恒大集團，股票在香港上市，是中國最龐大的房地產開發商之一。對於高達3000億元債務總額，恒大集團苦無償還對策，已找來外部顧問研擬計畫。

恒大集團之所以面臨目前處境，是因為習近平鞏固共產黨掌控商業的經濟策略，要解決財富不均導致黨譽受損的問題；從去年開始，北京就針對房地產市場祭出一連串掌控新措施，包括限制房貸與開發商信貸不得超過銀行借貸總額四成，並規定恒大等開發商必須把現有貸款 還清，才能申辦其他貸款。

華爾街日報指出，這些措施的目的都在抑制國內因為高房價引發的政治爭議，逼迫大手筆操弄槓桿的房地產開發商縮編。

社論指出，從更高層次來看，北京項莊舞劍，真正目的在於對加強控管所有經濟領域的貸款；今年上半年，北京容忍了180億元的貸款違約(defaults)，數額創下新高紀錄，2021年全年總額恐怕又將刷新紀錄，無力償還貸款的機構不乏國營企業。

華爾街日報指出，或許恒大某些債券及銀行貸款將得以獲准違約，但北京有能力避開一場全面崩盤的危機。

社論指出，中國面臨最關鍵的問題在於找到危險來自何處。恒大的890億元貸款及債券其實只是冰山一角，更大的麻煩在於積欠供應商的債務；而這些債務現在應已在中國金融的灰色市場(gray market)流通。

對於已付全額或某比例價格向恒大購買新屋的消費者，其中某些可能是辦理貸款才得以買房的民眾，中國官方接下來恐將花費頗長一段時間與精力，才能查出遭到恒大事件衝擊的受害消費者人數。