助阿富汗難民落腳 3前總統加入「美國歡迎」團體

三位前總統歐巴馬、布希、柯林頓及三位前第一夫人，共同加入「美國歡迎」運動，協助阿富汗移民安定。(Getty Images)

三位前總統及其夫人日前發表共同聲明，支持阿富汗 難民落腳美國 ，加入「美國歡迎」(Welcome.US)倡議團體，這三人分別是共和黨 籍的布希(George W. Bush)和民主黨籍的柯林頓(Bill Clinton)與歐巴馬(Barack Obama)。

「美國歡迎」共同主席布里哲蘭德(John Bridgeland)曾在布希政府內擔任官職；他表示，「美國歡迎」是結合倡議團體、美國企業及其他領袖的集合組織，該組織官網14日上線，透過日租套房平台Airbnb媒合住所等方式，協助難民家庭更容易定居美國。

數以萬計阿富汗人在美軍撤離阿富汗後，陸續抵美，這些人大多曾在阿富汗為美國政府、包商及其他國際機構工作。

布希伉儷聲明表示：「數千名阿富汗人與我們站在前線，推廣更安全的世界；現在，他們需要我們的協助。」

該組織表示，來自兩黨的人士鼎力支持協助阿富汗難民，包括共和黨籍與民主黨籍的多名州長。

多數美國的周與地方領袖表示歡迎難民加入，但移民議題在部分地區仍是看法分歧的難題。

前總統川普(Donald Trump，共和黨)任內，美國接納難民的數量創下數十年來新低，拜登政府矢言改變。

「美國歡迎」獲得逾280個人和企業的支持，後者包括微軟(Microsoft)、星巴克(Starbucks)和沃爾瑪(Walmart )及許多非營利組織、退伍軍人團體和重新安置機構。

拜登政府利用軍營安置約5萬名難民，還有許多人滯留美國機場附近的處理中心，另有人還在第三國或境外的美國機構。

部分難民組織呼籲美方仿效加拿大透過社區或私人贊助的方式，加快處理收容難民的程序。

非營利組織「國際難民救援組織」(International Rescue Committee)副總裁納扎寧‧艾胥(Nazanin Ash)說：「我們希望採用各種方式，協助抵美的阿富汗撤離者。」