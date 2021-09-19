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美墨無證移民危機致人力吃緊 CBP招聘程序協調員

編譯柯立偉／綜合18日電
南部邊無證移民危機，聯邦邊界探員分身花費40%時間精力在協助無證移民填表等行政工作上，而無暇從事邊界維安任務。圖為5月在德州艾爾帕索市的聯邦邊界探員協助無證青少年填表與檢疫。(美聯社)
南部邊無證移民危機，聯邦邊界探員分身花費40%時間精力在協助無證移民填表等行政工作上，而無暇從事邊界維安任務。圖為5月在德州艾爾帕索市的聯邦邊界探員協助無證青少年填表與檢疫。(美聯社)

除了中南美洲非法越境移民外，德州美墨邊境最近多了很多來自海地的無證移民，使邊境地區執法人員人力配置吃緊，現在他們最主要的工作變成照顧那些已經被拘留的無證移民，關於查緝走私或安全巡邏等本務反而耽擱，因此新設「程序協調員」一職，以期減輕執法人員的工作負擔。

美國海關暨邊境保護局(CBP)人員表示，8月時的家庭移民占拘留人數的41%，無證孤身兒童約占收容人數的9%，導致為了照顧他們分身乏術，沒時間去逮捕意圖逃走的非法移民或進行邊境巡邏工作。

南部邊無證移民危機，聯邦邊界探員分身花費40%時間精力在協助無證移民填表等行政工...
南部邊無證移民危機，聯邦邊界探員分身花費40%時間精力在協助無證移民填表等行政工作上，而無暇從事邊界維安任務。圖為5月在德州艾爾帕索市的聯邦邊界探員協助無證青少年填表與檢疫。(美聯社)

為此，CBP近來加大招聘力度，將照顧拘留無證移民、檢查拘留室或為移民蒐集法律文件等庶務工作，交給新設的專職程序協調員；CBP表示，比起CBP正式員警，協調員所需的培訓門檻較低，薪水也較低，大約落在年薪3萬5265元至5萬1103元之間，預計最終招聘1200人。

新設職位的招聘計畫是否能夠達到「減輕執法人員負擔」的政策目標仍有待觀察，但就目前為止的成效令CBP高層頗為滿意；全國邊境巡邏員工會(National Border Patrol Council)主席朱德(Brandon Judd)說：「這是一項很棒的計畫，有助於我們減輕不必要的工作壓力。」

加州民主黨籍聯邦眾議員娜內特．巴拉根(Nanette Barragan)6月出席第二屆程序協調員培訓班結業式時表示：「CBP員警日以繼夜地辛苦工作，幫助所有無證孤身兒童盡速與在美親人團聚，但他們需要協助，程序協調員就是CBP員警專心巡邏與查緝走私工作的重要後盾。」

邊境巡邏員警工會艾爾帕索(El Paso)分會主席葛洛莉雅．查維茲(Gloria Chavez)表示，大約自2014年起CBP就有新設此一職位的構想，但一直到2019年年底，美墨邊境無證移民人數大量暴增後才正式設立。

她說：「我們真的需要人力來分擔一些繁雜的行政庶務，程序協調員將與我們的CBP員警攜手合作，一同處理無證移民的問題，將來他們若有意願，也可以視工作能力正式聘為CBP員警。」

非法移民 CBP 美墨邊境

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