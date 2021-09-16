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挺過罷免危機 紐森保住加州州長…共和黨新星艾德放眼2022

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍加州州長紐森14日晚在舊金山向支持的義工表示再次出發，共同努力。罷免州長紐森的投票宣告失敗。(美聯社）
民主黨籍加州州長紐森14日晚在舊金山向支持的義工表示再次出發，共同努力。罷免州長紐森的投票宣告失敗。(美聯社）

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)14日順利渡過罷免考驗，雖然到了15日仍未完成計票，但州長職務已經保住；美聯社報導分析，民主黨將加州州長罷免定調為國家級的一場選舉，面對險峻新冠疫情及「川普主義」(Trumpism)威脅之際，要為守護民主黨價值理念而戰。

洛杉磯時報報導，代表共和黨角逐州長選舉的艾德(Larry Elder)雖然未能挑戰成功，經過這場選戰洗禮之後，儼然已成加州共和黨的政治新星。

艾德14日晚間發表簡短聲明接受敗選結果，呼籲支持者「有風度地接受失敗」；但他表示，個人政治前途不會因此畫下句點。

艾德在談話中提到2022年州長選舉說：「身為前任電台節目主持人，且讓我說這句『請繼續收聽』。」

身為「藍州」的加州原本就是民主黨鐵票倉，14日投票由於民眾投票踴躍，紐森很快就贏得勝利；對於能夠挺過罷免危機，紐森歸功於自己對於疫情處理得當、訴求符合自由派理念。

紐森繼續擔任州長，讓全美人口最多的加州，持續在民主黨執政之下，嘗試各種進步派政策。

紐森14日晚間發表談話時說，選民不只在罷免選舉中投下「不同意」(no)而已，選民也在這次投票中對加州表明了「同意」(yes)，「我們對科學說同意，我們對疫苗說同意，我們對於終結疫情也說同意。」

罷免加州州長紐森的投票14日晚結束，結果選民以大比數的67.3%，拒絕罷免紐森州...
罷免加州州長紐森的投票14日晚結束，結果選民以大比數的67.3%，拒絕罷免紐森州長。(美聯社)

根據估計，投下不同意罷免的選民約占所有選票的三分之二，投票方式除了14日的傳統投票所投票，還有通訊投票，民主黨支持者均踴躍參與。

電台節目主持人艾德雖然兩個月前才參加選舉，但在眾多候選人當中支持度領先，倘若紐森被罷免成功，州長繼任人選將由艾德出線；不過，艾德反對提高最低工資、反對墮胎的主張，在加州則與主流民意明顯脫節。

紐森在新冠肺炎疫情期間頒布戴口罩規定、疫苗接種規定，成為選民在罷免投票中為紐森打成績的實際行動；民主黨認為，紐森勝利證明了選民支持高規格防疫措施；這場選舉也是考驗前總統川普及極右派挺川陣營政治實力的試金石，讓民主黨對於即將到來的2022年期中選舉預做因應。

加州共和黨州長候選人艾德的支持者14日晚失望的看著艾德宣布認輸。(美聯社)
加州共和黨州長候選人艾德的支持者14日晚失望的看著艾德宣布認輸。(美聯社)

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