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潛在間諜？美註銷500中國學生簽證 中生：荒謬

記者顏伶如／綜合報導
美國以安全為由拒絕了至少500名中國學生的赴美留學簽證，一些學生表達不滿。圖為中國武警在美國駐中國大使館前站崗。（美聯社）
美國以安全為由拒絕了至少500名中國學生的赴美留學簽證，一些學生表達不滿。圖為中國武警在美國駐中國大使館前站崗。（美聯社）

網課上了一學期之後，就讀密蘇里州聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)的23歲財經系中國學生王梓威(Wang Ziwei，音譯)原本滿心期待能到校園與同學碰面，卻被美國政府以安全考量為由，註銷學生簽證

美聯社報導，王梓威是中國政府指稱在前總統川普任內，學生簽證遭註銷的500個案例之一；川普政府曾說，此舉是防止北京為了發展軍武而竊取美國科技。

中國留學生則說，川普政府對於註銷簽證的理由無限上綱，任意給學生扣上「間諜」的指控。

王梓威說：「這一切都非常荒謬。財經系學生跟軍事能有什麼關係呢？」

報導指出，包括北京加強軍武、新冠病毒起源、人權問題及南海衝突及其他區域事件，讓科技與安全成為引發美中關係緊張的敏感議題，嚴重衝擊到中國留學生求職與個人生涯規畫。

與人民解放軍有關的學生，或被華府認為出身於共產黨軍方現代化大學的學生，學生簽證都被美國打回票；美國官員說，數以千計的中國留學生及學者，都參與了中國的某些計畫，目的在於把醫學、電腦及其他敏感訊息傳回中國。

美聯社指出，華府認為北京以「軍民融合」(civil-military fusion)策略為手段，透過私人企業及大學研發中國軍事科技；拜登總統對於是否修改川普任內政策，迄今未表態。

報導引用網路媒體「澎湃新聞」(The Paper)報導，美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)今年7月底訪問中國時，中國官員曾與她當面接洽，希望拜登政府取消留學生簽證限制。

美國駐北京大使館則發表聲明指出，必須採行能夠保護美國國家利益的政策，這項簽證措施則是為了因應「簽證申請過程遭到濫用」，限制對象則「有特定範圍」。

美國大使館也說，過去四個月共核發了8萬5000多張學生簽證給中國留學生，「數字證明了美國願意核發簽證給所有符合資格的中國學生及研究人員」。

根據國務院統計，中國留學生占美國所有的外國留學生中最大比例，但因疫情，中國留學生人數在2020年間較2019年減少20%，但仍有38萬人左右，約是排名第二的印度留學生人數的一倍。

中國留學生 學生簽證 美國

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