中國出生各項移民排期 原地踏步

10月移民排期。（資料來源/國務院；製表/記者張筠）

國務院 13日公布2021年10月移民 排期，親屬移民各項原地踏步，第二優先無需排期；職業移民中國 出生各項也無變化，其中第一優先和第四優先有名額，無需排期，第五優先區域中心以及第四優先宗教人士暫無授權。

親屬移民類

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)有名額，無需排期；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類

中國出生第一優先有名額，無需排期，非中國出生也有名額，無需排期；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(一般類)原地踏步；非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第三優先(非技術勞工)原地踏步，非中國出生有名額，無需排期；

中國出生第四優先(特殊人員)有名額，無需排期；非中國出生也無需排期；

中國出生第五優先EB-5非區域中心原地踏步，非中國出生無需排期；區域中心中國出生和非中國出生均暫無授權。