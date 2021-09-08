阿富汗亂局 讓川普「再戰2024」心意更堅決

前總統川普圈內人說，由於拜登從阿富汗撤軍處理一團亂，川普2024年再戰白宮決心更加堅定。圖為他8月21日在阿拉巴馬州造勢。（路透）

拜登總統因阿富汗 撤軍造成混亂，導致民調重挫，一些共和黨人開始揣測接下來會發生什麼事，例如前總統川普 的幕僚稱，川普「再戰2024」的機率已高達「99%至100%之間」；共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則推測，阿富汗的亂局可能將迫使美軍重返當地。

川普前競選團隊發言人米勒(Jason Miller)接受新聞台Cheddar訪問時說，他近日才與川普有過一番「氣氛良好」的交談，讓他相信，川普在2024年出馬競選的機率高達「99%至100%之間」。

聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也表示，川普看到拜登聲望岌岌可危，讓他想要起而「戰鬥」，而非只是嘴上說說的「質詢」；聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)則說，阿富汗的亂局讓川普準備好宣布參選的消息。

川普曾在4月表示，他「百分之百」會考慮是否要再次競選。

不過也有前政府官員表示，與其說阿富汗亂局刺激川普再次競選的渴望，不如說是「強化美國 人民做出這樣的選擇」。

另一方面，葛理漢則在6日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，預測美軍將會重返阿富汗，原因與當年想撤軍伊拉克，又因為伊斯蘭國(IS)為禍而無法真正達成一樣，都是恐怖主義威脅，在「如此巨大的威脅」下「不得不如此」。

葛理漢表示，神學士根本沒有改變，無能力治國，其高壓統治方式勢必造成民眾反感，抵抗勢力持續蠢動，國家可能在明年就會分崩離析，更糟的是，這會讓IS勢力挺進，也成為凱達(al Qaeda)等恐怖組織的避風港，威脅美國在中東的利益。

葛理漢表示，美國大可主張「這不關我的事」，但恐怖勢力壯大後，傷害的就是美國，除非美國及早打擊這些勢力；葛理漢還呼籲美國支持阿富汗境內的反神學士勢力。