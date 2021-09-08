我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

阿富汗亂局 讓川普「再戰2024」心意更堅決

編譯洪毅／綜合7日電
前總統川普圈內人說，由於拜登從阿富汗撤軍處理一團亂，川普2024年再戰白宮決心更加堅定。圖為他8月21日在阿拉巴馬州造勢。（路透）
前總統川普圈內人說，由於拜登從阿富汗撤軍處理一團亂，川普2024年再戰白宮決心更加堅定。圖為他8月21日在阿拉巴馬州造勢。（路透）

拜登總統因阿富汗撤軍造成混亂，導致民調重挫，一些共和黨人開始揣測接下來會發生什麼事，例如前總統川普的幕僚稱，川普「再戰2024」的機率已高達「99%至100%之間」；共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則推測，阿富汗的亂局可能將迫使美軍重返當地。

川普前競選團隊發言人米勒(Jason Miller)接受新聞台Cheddar訪問時說，他近日才與川普有過一番「氣氛良好」的交談，讓他相信，川普在2024年出馬競選的機率高達「99%至100%之間」。

聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)也表示，川普看到拜登聲望岌岌可危，讓他想要起而「戰鬥」，而非只是嘴上說說的「質詢」；聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan)則說，阿富汗的亂局讓川普準備好宣布參選的消息。

川普曾在4月表示，他「百分之百」會考慮是否要再次競選。

不過也有前政府官員表示，與其說阿富汗亂局刺激川普再次競選的渴望，不如說是「強化美國人民做出這樣的選擇」。

另一方面，葛理漢則在6日接受英國廣播公司（BBC）訪問時，預測美軍將會重返阿富汗，原因與當年想撤軍伊拉克，又因為伊斯蘭國(IS)為禍而無法真正達成一樣，都是恐怖主義威脅，在「如此巨大的威脅」下「不得不如此」。

葛理漢表示，神學士根本沒有改變，無能力治國，其高壓統治方式勢必造成民眾反感，抵抗勢力持續蠢動，國家可能在明年就會分崩離析，更糟的是，這會讓IS勢力挺進，也成為凱達(al Qaeda)等恐怖組織的避風港，威脅美國在中東的利益。

葛理漢表示，美國大可主張「這不關我的事」，但恐怖勢力壯大後，傷害的就是美國，除非美國及早打擊這些勢力；葛理漢還呼籲美國支持阿富汗境內的反神學士勢力。

川普 美國 阿富汗

上一則

「我自由了」曾力抗神學士 阿富汗警官獲救抵美

下一則

美建阿富汗人民數據庫 今成神學士鎮壓利器

延伸閱讀

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情
拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化

拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化
民調：若2024大選對決 川普與拜登不分軒輊

民調：若2024大選對決 川普與拜登不分軒輊
紐時：高院恢復川普強硬邊境政策 拜登反鬆口氣

紐時：高院恢復川普強硬邊境政策 拜登反鬆口氣

熱門新聞

艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）和太太歐文琦（Wenqing Ou）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

2021-09-02 21:59
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

2021-09-03 21:55
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
美國20日起將​開放部分民眾施打新冠疫苗，紐約時報3日報導，公衛官員向白宮建議，追加施打新冠疫苗計畫只針對輝瑞（Pfizer）疫苗接種者。Getty Images

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

2021-09-03 21:43
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

大水淹紐約 地下室成死所 生死僅一線

2021-09-03 03:00
國稅局出現「數學」烏龍，錯算錯發1100萬張追稅函，其中很多是收到政府疫情補助金支票的納稅人。(美聯社)

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

2021-09-05 06:19

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在