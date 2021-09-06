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2紓困案到期 百萬人將斷炊 政府無作為

記者顏伶如╱綜合報導
聯邦政府推出的每周額外失業津貼將於6日到期，多達540萬無固定收入的勞工將不再享受這一福利。圖為內布拉斯加失業工人去年7月排隊申請福利。（美聯社）
聯邦政府推出的每周額外失業津貼將於6日到期，多達540萬無固定收入的勞工將不再享受這一福利。圖為內布拉斯加失業工人去年7月排隊申請福利。（美聯社）

這個勞工節長周末假期的來臨，對於全美890萬因新冠疫情失業勞工來說，代表著疫情期間聯邦政府提供的緊急失業補助，從6日開始就將畫下句點，而避免租屋族因為繳不起房租而被房東驅逐的禁止逼遷令，效期則已過期；疫情期間兩大紓困支柱從此消失，接下來美國經濟復甦之路將出現如何變數，備受矚目。

美聯社報導，對於數以百萬計失業勞工恐將面臨「斷炊」，白宮與國會目前都沒有提供後續措施的規畫；白宮發言人3日已表示，並沒有重新評估失業補助計畫的打算。

單親媽害怕沒錢繳房租

在檀香山一家度假村擔任清潔工的43歲單親媽媽瑪麗‧塔坡納爾(Mary Taboniar)，疫情發生後長達15個月沒收入，靠失業補助過日子，今年夏季由於疫苗逐漸普及，觀光人潮回流，她的工作量也漸漸恢復，但8月份卻仍只上班11天，約為疫情前的一半而已。

受到疫情反彈影響，夏威夷州州長伊格(David Ige)日前呼籲觀光客暫時不要前往旅遊。塔坡納爾接下來若再失去工作收入，將沒有失業補助可以依靠。她說：「我真的很害怕，到時候拿什麼去繳房租呢？」

59歲婦苦等失業補助金

彭博新聞社(Bloomberg News)報導，某些民眾受到官僚作業延誤的影響，應該領到的失業補助津貼迄今仍未拿到；巴爾的摩的59歲婦女蘿拉‧厄瑞契(Laura Ulrich)便是一例，她在1月被裁員，可是1萬4000多元聯邦疫情失業補助津貼卻仍未領到。

厄瑞契的狀況經過彭博新聞社記者向馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)辦公室反映之後，她的銀行帳戶4日終於出現一筆盼望已久的1萬1200元失業津貼入帳。

840萬失業者何去何從

截至今年8月為止，全美還有840多萬失業勞工，像厄瑞契一樣仰賴失業補助做為能夠繼續得以溫飽的經濟安全網(economic safety net) ；聯邦政府在疫情期間為失業勞工發放額外失業津貼，引發正反兩極輿論聲浪，反對派人士認為，額外失業補助讓勞工寧可留在家裡，失去回到職場找工作的動力。

財政部統計顯示，從疫情爆發之初到今年9月1日為止，聯邦政府總共發放8300億元失業津貼，負責津貼發放的各州政府機關則由於系統老舊及人力不足等問題，導致失業勞工領取過程遭遇狀況；疫情期間失業勞工人數爆增，加上有關失業津貼詐領案件層出不窮，也讓某些勞工延遲領取失業補助。

疫情 勞工 聯邦政府

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