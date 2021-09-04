追打補強針 FDA、佛奇爆分歧…初步只限輝瑞接種者

勞工節長周末開始，但當前疫情比去年同期更糟，專家憂心變種病毒催生第四波疫情；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

美國 將在20日開打新冠疫苗 補強針，由於莫德納疫苗數據不足，聯邦公衛官員建議白宮縮小施打計畫，初步只針對輝瑞接種者；公衛專家對打第三針意見分歧，FDA 顧問認為目前看起來「兩劑足矣」，但全國過敏和傳染病研究所所長佛奇卻說，要全面保護恐需三劑疫苗。

勞工節長周末已至，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)1日表示，建議未接種疫苗者避免在勞工節假期旅行，接種疫苗的族群若要聚會應該在戶外進行，且所有人都要在公共空間戴口罩。

長假期人潮聚集恐使疫情持續蔓延，是否需要追加施打疫苗仍陷政策辯論。

拜登總統日前宣布，自20日起民眾完全接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗滿8個月，就可以再打第三針補強；補強針計畫由CDC和美國食品藥物管理局(FDA)決定，FDA17日將開會討論此事。

輝瑞疫苗。(路透)

但紐約時報3日報導，瓦倫斯基和FDA代理局長伍德考克(Janet Woodcock)2日向白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)報告，追加施打新冠疫苗初步計畫只針對接種輝瑞疫苗者。

紐時報導，追加施打接種計畫延遲的原因之一，在於主管機關需要更多時間確認莫德納第三劑的劑量；此外，莫德納向FDA提出的授權文件數據不足，莫德納正申請批准。

FDA疫苗顧問歐非特(Paul Offit)接受美國廣播公司(ABC)訪問表示，比起多打一針，兩劑疫苗似乎就夠了；他認為控制疫情的關鍵不在增加補打疫苗的人數，而是聚焦在那些還沒接種的族群。

全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)則表示，可能需要三劑疫苗才足以完整保護，他引述兩項以色列的研究報告指出，打了第三劑疫苗的族群中，被傳染數下降。

莫德納疫苗。(美聯社)

「有足夠理由確信第三劑將有持久效果，若效果持續，三劑型疫苗施打就可能成為常態。」佛奇說。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國新冠確診近3971萬人，64.5萬人死亡；意味著每8人就有1人確診，每510人就有1人死於新冠肺炎。

紐時報導，過去一周美國平均日增病例數為16.4萬，比兩周前增加14個百分點，為今年1月每天26萬人染疫的63%。

美國總病例數可能在幾天內就會超過4000萬；全國現有超過10萬名新冠患者住院治療，以佛羅里達州住院率最高。

日增死亡數也在攀升，紐約時報報導，美國日增死亡數相較前一周增加67個百分點，平均每日死亡人數為1521人，逼近美國新冠疫情以來單日死亡統計數最高峰的一半(今年1月12日有3352人死亡)。

根據CDC統計，近53%的全美人口已完整接種疫苗，62.2%至少接種一劑；CDC在3日公布的研究顯示，疫苗接種率低的州，更多兒童前往醫院或急診室就醫，和接種率高的州別相較，處在接種率較低區域的染疫兒童，6月到8月的住院率和急診就診率超過3倍。