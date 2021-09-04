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Delta衝擊 美8月僅增23.5萬工作 遠低於預期

編譯洪毅／綜合3日電
8月新增就業23.5萬，遠不及預期，拜登總統稱Delta變種病毒拖累了就業；圖為拜登3日視察路易斯安那州颶風災區，聽取簡報。(美聯社)
8月新增就業23.5萬，遠不及預期，拜登總統稱Delta變種病毒拖累了就業；圖為拜登3日視察路易斯安那州颶風災區，聽取簡報。(美聯社)

勞工部3日發布的就業數據顯示，8月美國非農就業新增23萬5000人，失業率從7月的5.4%降至5.2%；但是與6月、7月新增就業人數都在100萬人以上相比，疲軟的程度出乎意料，凸顯新冠Delta病毒造成的衝擊。

8月的就業數據中，餐飲及旅宿業的新增就業人數降至零，顯示民眾消費、出遊意願因Delta病毒讓疫情升溫而下滑，許多業者業務受到衝擊，甚至無法營業，進而影響此板塊的就業數據。

與之對比的是，6月、7月的就業數據中，餐飲及旅宿業的就業人數新增約達40萬人，反映新冠疫苗接種展開後，旅宿、餐飲業重啟後的蓬勃情景；訂位網站OpenTable的數字顯示，餐廳訂位的趨勢在6月下旬恢復到疫情前的水準，但是現在又比疫情前低9%。

對疫情的恐懼也影響求職意願，慷慨的失業補助也可能是原因之一；儘管數據顯示，6月、7月以來，已有25個州停發每周300元的失業救助金，不過目前尚未因此看到明顯的變化。

企業放寬就業資格，允許沒有經驗、18歲以下及低學歷者求職，但招工仍困難；圖為維吉...
企業放寬就業資格，允許沒有經驗、18歲以下及低學歷者求職，但招工仍困難；圖為維吉尼亞州阿靈頓一個商家門前張貼著招聘啟事。(Getty Images)

富國銀行(Wells Fargo)經濟學家莎拉．豪斯(Sarah House)表示，Delta病毒對就業的衝擊超出預期，人力市場恢復的速度可能得花上更長的時間。

就業機會 歷史性高水平

雖然新增就業數據疲弱，但是就業機會依然處於歷史性的高水平，顯示企業依然渴望更多人力，例如本周沃爾瑪(Walmart)宣布開缺2萬人、亞馬遜(Amazon)開缺4萬人、富達投資(Fidelity Investments)開缺9000人等。

全國獨立企業聯合會(National Federation for Independent Business)估計，全國約有一半的中小企業沒有招聘到足夠的人力；在這樣的背景下，8月平均時薪比去年同期多4.3%。

因此大體而言，企業招聘及消費者支出意願強勁的趨勢沒有根本性變化，美國經濟基本面依然健康，就業數據未來有望反彈；其中一個借鑑就是，疫苗接種率高於美國的歐洲，現在零售、娛樂業已比疫情前更強勁。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，如果經濟持續向好，會結束低利率政策；不過豪斯表示，8月的就業數據形同「封閉此願景」，預計至少在11月前不會結束超寬鬆政策。

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