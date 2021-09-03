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紐約暴雨／公寓地下室成絕命池 淹死11人

記者顏伶如／綜合報導
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區居民將遭水淹的家具從地下室搬出。（Getty Images）
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區居民將遭水淹的家具從地下室搬出。（Getty Images）

紐約市1日晚間暴雨成災，街道突然變成河流，地鐵站淹水，市府官員緊急呼籲民眾不要出門，以策安全；但隔天最早確認的12名死者當中，卻有11人是在位於地下室的自家公寓裡被淹死。

重大天然災害可能讓任何地點都潛藏風險，但這次大淹水卻凸顯紐約市地下室公寓特殊且陰暗的生態環境；數以萬計的移民或低收入族群，由於負擔不起紐約的高房租，只能尋找位於地下室的住處，這些公寓常常是違法出租，根本不符安全法規或建築規定。

在這場洪災中遇難的死者，地下室住所是否為非法出租公寓，仍有待釐清；一處位於皇后區木邊(Woodside)的地下室公寓，一名幼齡孩童與父母都被淹死，房舍登記則顯示地下室並未獲得住宅使用的核可。

一名86歲婦人慘遭滅頂的皇后區地下室公寓，根據市府紀錄顯示，2012年就曾遭到兩次地下室非法使用的檢舉；市府派員前往了解時，由於無法進入地下室，檢舉案件草草結案。

艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區一住宅地下室冒水。（路透）
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區一住宅地下室冒水。（路透）

紐約市樓宇局發言人2日表示，目前正對地下室公寓民眾淹死案件進行調查，至於這些出事的住所，市府則沒有任何有關非法改建的違規紀錄。

長久以來，對於許多找不到房子可住的民眾來說，紐約許多社區的地下室公寓成了棲身之所，卻面臨失火、淹水的致命風險；紐約市地下室公寓的實際數字無法確知，因為其中許多屬於非法出租。

專門為低收入南亞移民及印度-加勒比海裔紐約人解決住屋問題的住房維權組織「查亞社區發展公司」(Chhaya Community Development Corporation)執行主任安妮塔‧希查朗(Annetta Seecharran)說，這次洪災死亡慘重，市府官員應該想辦法，以具體方式協助房東，將非法地下室改成合法的出租住宅。

她說，低收入民眾在紐約市需要有地方住，某些低收入房東則需要靠房租收入貼補家用，因此未來民眾還是會尋找位於地下室的公寓，不管這些住所是否合法。

她表示，由於多數地下室公寓都是非法的，房客通常遇到問題也不敢聲張，對於不安全的居住條件只能默默承受，以免失去住所，也讓問題隱諱不明，難以解決。

艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區一棵大樹倒下後把停在街上的一輛私...
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區一棵大樹倒下後把停在街上的一輛私家車砸壞。（歐新社）

紐約市 低收入 皇后區

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