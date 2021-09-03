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水淹皇后區／公寓地下室變游泳池 鄰絕望呼救卻救不了

記者胡玉立／綜合報導
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)
艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，能從地下室逃脫已十分幸運。圖為家住住法拉盛的洪丹尼（Danny Hong，音譯）述說水淹脖子的情景。(美聯社)

當艾妲(Ida)颶風暴雨帶來的洪流穿過紐約市地下室門窗，日常生活空間頓時成了死亡陷阱；多位市民痛苦表示，雖然聽到鄰居絕望呼救，卻無法成功協助對方脫逃；僅僅片刻，有人無助溺死，有人幸運生還，生死一線。

住在皇后區的黛博拉·托雷斯 (Deborah Torres) 說，當大水1日晚間10點左右沖進大樓時，她聽到住在地下室的鄰居一家三口絕望地向其他鄰居高聲求救，但水流力量如此強大，片刻即成汪洋，沒有任何人敢下樓幫忙。

一家三口全溺死 一個還是學步小娃

「不可能的。」住在一樓的托雷斯說，「它就像是個游泳池啊。」那一家三口沒人活下來，其中一個是仍在蹣跚學步的幼兒。

另一個悲劇，發生在皇后區大中央公園大道(Grand Central Parkway)旁一棟公寓，洪水沖破公寓玻璃門，很快就在地下室注滿了大約六呎的渾水；住在地下室、48歲的李達琳(Darlene Lee) 當場被大水卡在公寓鋼製前門和門框之間，無法逃脫。

悲慘！卡在門前 呼救難救無法逃脫

當時，公寓物業經理方提絲(Patricia Fuentes)剛下班，聽到有人受困尖叫求救，立即到公寓大廳找幫手，公寓助理管理員喬丹和雜工塔皮亞設法跳過破碎的玻璃門來到李達琳身邊，卻怎麼也無法把卡住的她拉出來，只能儘量協助她將下巴保持在水面上。等到兩位男性好不容易把李達琳從門裡撬出來，為時已晚。

艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區居民將遭水淹的家具從地下室搬出。...
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約帶來嚴重災情，圖為皇后區居民將遭水淹的家具從地下室搬出。（Getty Images）

幸運！呼喊室友 爬上一樓幸運生還

50歲、住在布魯克林賽普拉斯山(Cypress Hills)一處公寓地下室的加西亞(Ricardo Garcia)則說，晚上10點15分左右，他被爆衝開公寓地下室門的水潮驚醒，水很快就漲到他的膝蓋，然後是他的腰部、然後到了他的胸部。

加西亞猛敲隔壁的門，把22歲的室友德拉克魯茲(Oliver De La Cruz)從睡夢中驚醒；只穿著四角短褲的德拉克魯茲打破臥室門，和加西亞一起奮力抵抗沿樓梯傾瀉而下的大水，爬到一樓，幸運生還。

2日上午，德拉克魯茲看著到達他房間天花板上的水漬痕跡不停發抖：「我差點死在這裡，我差點死了。」

難過！西國老婦尖叫求救直到沒聲音 

住在同一棟大樓裡18年的鄰居佛羅倫提諾(Roxanna Florentino)說，她曾聽到住在地下室的另一位鄰居、66 歲的布拉沃 (Roberto Bravo) 用西班牙語自臥室大聲呼救。鄰居們想找到他，水卻不斷從前門和窗戶傾瀉而入；接著，她發現布拉沃的尖叫聲停止了。

當晚，佛羅倫提諾連打了四通911電話求援，消防員在一個小時後趕到，抬出了布拉沃的屍體。

佛羅倫提諾表示，現在她恍惚還會聽到布拉沃最後的呼喊，「有人求救而你卻無法幫他們，太難過了。」

艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約，高速路被淹。（路透）
艾妲颶風挾帶豪雨侵襲紐約，高速路被淹。（路透）

克魯茲 皇后區 紐約市

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