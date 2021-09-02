我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

美國各州墮胎限制 今年比往年多 已通過至少90條法律

編譯陳韻涵／綜合1日電
各州今年以來已通過至少90條限制墮胎的法律。圖為共和黨籍的蒙太拿州州長Greg Gianforte於4月26日簽署限制墮胎的州法。（美聯社）
各州今年以來已通過至少90條限制墮胎的法律。圖為共和黨籍的蒙太拿州州長Greg Gianforte於4月26日簽署限制墮胎的州法。（美聯社）

支持墮胎權的「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)日前公布報告，發現今年全美多處實施的墮胎限制比往年多；報告指出，各州州議會今年以來已通過至少90條限制墮胎的法律。

古特馬赫協會(Guttmacher Institute)政策分析師伊莉莎白‧納許(Elizabeth Nash)說：「我們(公布這份調查)希望凸顯州立法當局迅速禁止墮胎並實施限制，墮胎權危在旦夕。」

她說，受到前總統川普任內造成聯邦最高法院保守派大法官人數以六比三占多數的影響，部分州議會立場更保守，推動反墮胎政策。 

報告指出，上一次類似情況出現在2011年，各州議會2011一整年通過89項墮胎限制。

幾家歡樂幾家愁，反墮胎權倡議人士認為，各州踴躍通過墮胎限制堪稱里程碑。

德州1日生效的新法將禁止墮胎的時限提前至受孕後六周，許多女性在此之前還沒察覺懷孕；這項法律同時禁止性侵或亂倫產生的墮胎需求，惟醫療緊急狀況例外。

聯邦疾病防治中心(CDC)2018年數據顯示，每1000名女性平均接受11.3次墮胎手術，較2017年多，生殖權限制不成比例地影響非白人、貧困女性。

此外，德州法律允許任何原告基於「自我認知」，控告可能違反禁令協助孕婦的任何人；納許表示， 民事懲罰很難挑戰法律，這是德州議員狡詐之處，「他們將實施此禁令的責任推給全國人民。」 

最高法院準備接手墮胎權棘手議題，此案攸關密西西比州最後的墮胎診所挑戰該州在15周後的禁止墮胎限制是否合憲；納許說：「最高法院受理此案令人備感焦慮，光是受理案件就已釋出可能侵害墮胎權的訊息。」

反墮胎團體「德州生命聯盟」(Texas Alliance for Life)執行主任波曼(Joe Pojman)表示，最高法院受理此案，鼓舞反墮胎人士，期待能有明智裁決。

墮胎 德州 聯邦疾病防治中心

上一則

狼醫性侵案 美體操協會擬4.25億元和解

下一則

墮胎權下一個戰場 密州要求推翻「羅訴韋德」判例

延伸閱讀

搶在禁令生效前 德州墮胎診所爆滿 半天400通來電

搶在禁令生效前 德州墮胎診所爆滿 半天400通來電
加州抗擊高傳染性的Delta變種病毒 表現比德州好

加州抗擊高傳染性的Delta變種病毒 表現比德州好

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

兩名老師染疫身亡 德州一學區緊急關閉校園

熱門新聞

圖為在機場外受傷的群眾準備送醫。Getty Images

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

2021-08-26 19:50
美軍士兵繼續在喀布爾機場組織美國公民及阿富汗難民撤離，爆炸案後，氣氛更加緊張。(路透)

美軍空襲報復 出動無人機炸死ISIS-K爆炸案策畫者

2021-08-27 21:57
數千萬無力負擔牙齒保險的老年人，可望很快在民主黨運作之下，有機會獲得聯邦醫療保險成立50年以來首度納入的牙齒保健。(Getty Images)

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

2021-08-31 20:03
拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

2021-08-29 14:05
喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為受傷女子前往醫院救援。（Getty Images）

IS恐攻喀布爾機場 已造成至少170死200傷

2021-08-27 15:05
最高法院26日裁定，拜登政府不得再將禁止逼遷令延長到10月3日。圖為維權人士本月初在紐約示威，呼籲高院作出有利租客的裁定。(美聯社)

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

2021-08-26 22:24

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎