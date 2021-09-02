美國各州墮胎限制 今年比往年多 已通過至少90條法律

各州今年以來已通過至少90條限制墮胎的法律。圖為共和黨籍的蒙太拿州州長Greg Gianforte於4月26日簽署限制墮胎的州法。（美聯社）

支持墮胎 權的「古特馬赫研究所」(Guttmacher Institute)日前公布報告，發現今年全美多處實施的墮胎限制比往年多；報告指出，各州州議會今年以來已通過至少90條限制墮胎的法律。

古特馬赫協會(Guttmacher Institute)政策分析師伊莉莎白‧納許(Elizabeth Nash)說：「我們(公布這份調查)希望凸顯州立法當局迅速禁止墮胎並實施限制，墮胎權危在旦夕。」

她說，受到前總統川普任內造成聯邦最高法院保守派大法官人數以六比三占多數的影響，部分州議會立場更保守，推動反墮胎政策。

報告指出，上一次類似情況出現在2011年，各州議會2011一整年通過89項墮胎限制。

幾家歡樂幾家愁，反墮胎權倡議人士認為，各州踴躍通過墮胎限制堪稱里程碑。

德州 1日生效的新法將禁止墮胎的時限提前至受孕後六周，許多女性在此之前還沒察覺懷孕；這項法律同時禁止性侵或亂倫產生的墮胎需求，惟醫療緊急狀況例外。

聯邦疾病防治中心 (CDC)2018年數據顯示，每1000名女性平均接受11.3次墮胎手術，較2017年多，生殖權限制不成比例地影響非白人、貧困女性。

此外，德州法律允許任何原告基於「自我認知」，控告可能違反禁令協助孕婦的任何人；納許表示， 民事懲罰很難挑戰法律，這是德州議員狡詐之處，「他們將實施此禁令的責任推給全國人民。」

最高法院準備接手墮胎權棘手議題，此案攸關密西西比州最後的墮胎診所挑戰該州在15周後的禁止墮胎限制是否合憲；納許說：「最高法院受理此案令人備感焦慮，光是受理案件就已釋出可能侵害墮胎權的訊息。」

反墮胎團體「德州生命聯盟」(Texas Alliance for Life)執行主任波曼(Joe Pojman)表示，最高法院受理此案，鼓舞反墮胎人士，期待能有明智裁決。