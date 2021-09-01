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神學士重申和平安全 聯國：阿富汗人道危機將開始

記者胡玉立／綜合報導
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日進駐首都喀布爾國際機場。(Getty Images)
美軍完全撤離阿富汗後，神學士民兵部隊31日進駐首都喀布爾國際機場。(Getty Images)

美國完全從阿富汗撤軍後，神學士(Taliban，另譯塔利班)31日歡慶勝利，並重申承諾表示，在數十年爭戰之後，將為阿富汗帶來和平與安全；但聯合國警告說，隨著美軍撤離阿富汗，「一場更大的人道主義危機，才剛剛開始。」

神學士領導階層31日在神學士精英部隊戰士陪同下，參觀了喀布爾機場並合影留念；其中一名在場高層官員瓦西格(Hekmatullah Wasiq)向美聯社表示，「阿富汗人終於自由了，所有的事都很和平、很安全。」

瓦西格敦促居民重返工作崗位，並重申神學士寬恕所有在過去20年來與該組織對抗的阿富汗人，「大家要有耐心，慢慢地，我們會讓一切恢復正常。這需要時間。」

民眾擠兌 公務員欠薪多月

從空拍照看，美軍撤離後，阿富汗首都國際機場上看不到飛機。(Gettty Imag...
從空拍照看，美軍撤離後，阿富汗首都國際機場上看不到飛機。(Gettty Images)

神學士發言人穆賈希德 (Zabiullah Mujahid) 表示，「我們希望阿富汗不會再次遭到入侵，阿富汗將得以重建，保持獨立，由神聖的伊斯蘭制度統治。」身著現代戰鬥裝備的戰士跪在停機坪上，高呼「真主偉大」。

不過，阿富汗人普遍憂慮未來，數以萬計的阿富汗人仍拚命設法離開；隨著阿富汗經濟危機加深，絕大多數留在阿富汗的人，既恐懼又憂慮地面向阿富汗血腥歷史上的另一個新時代。

阿富汗有3900萬人口，過去嚴重依賴國際援助；神學士接掌後的首要挑戰，是如何將特定形式的伊斯蘭統治，強加於比以前受教育程度更高、更國際化的人民身上。

此外，神學士自8月中旬迅速接管全國以來，經濟危機持續惡化，人們湧入銀行大量提領每日約200美元的提款限額；公務員已好幾個月沒有領到薪水，當地貨幣也在貶值。

乾旱威脅 難民住骯髒營地

神學士接管後不久，美國即已凍結阿富汗中央銀行90億美元的大部分海外儲備；而嚴重的乾旱威脅著糧食供應，數以千計的逃難人民仍住在骯髒的營地裡。

「我們不能轉身離開。一場更大的人道主義危機才剛剛開始，」聯合國難民署高級專員格蘭迪(Filippo Grandi)說，「一旦空運撤離結束，阿富汗的悲劇就不會那麼容易世人所見，這場危機仍將是數以百萬阿富汗人的日常現實。」

美軍完全撤離阿富汗後，一 架無人機31日在喀布爾市上空盤旋。(Getty Ima...
美軍完全撤離阿富汗後，一 架無人機31日在喀布爾市上空盤旋。(Getty Images)

格蘭迪指出，「絕大多數阿富汗人仍留在阿富汗境內，他們需要我們，需要各國政府、人道主義者、普通公民與他們站在一起，堅持到底。」

位於喀布爾的聯合國人道主義事務辦公室阿富汗辦事處主任卡爾森(Isabelle Moussard Carlsen)表示，在數十年的衝突和乾旱之下，阿富汗人有一半需要援助、一半兒童營養不良，人民非常脆弱，無法獲得食物、水、教育和醫療保健，「今天的局勢確實是一場迫在眉睫的人道主義災難。」

當地聯合國人道主義協調員阿拉克巴羅夫 (Ramiz Alakbarov) 則說，援助工作需要13億元，但迄今只收到其中的39%。

卡爾森表示，援助人員正在確定阿富汗的優先事項，並試圖在當地提供基本服務，「我們留下來並持續協助，需要運用一切方法，應對迫在眉睫的危機。」

阿富汗 神學士 聯合國

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