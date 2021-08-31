2女陸戰隊員喀布爾殉職 凸顯女性軍中地位演變

生前手抱一位阿富汗幼嬰的23歲妮可‧吉伊，成為經典照。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場 26日的自殺炸彈攻擊造成13名美軍罹難，其中包含兩名女性陸戰隊員，分別23歲的妮可‧吉伊(Nicole Gee)和25歲的喬涵妮‧羅薩里歐(Johanny Rosario)，是近20年來在伊拉克和阿富汗戰爭極為少見例子；對比過去女性長期被禁止參加戰鬥任務，他們的犧牲更凸顯女性在軍中地位的演變。

華盛頓郵報報導，吉伊上周才在個人社群媒體Instagram上寫下：「我熱愛我的工作。」內文附上一張照片，紮著包頭的她身穿繁複的裝備，戴著厚重的手套輕柔地抱著一名嬰兒；喀布爾淪陷後，吉伊跟隨部隊執行協助數以千計的美國人和阿富汗難民的撤離任務。

吉伊的父親埃雷拉(Richard Herrera)告訴華盛頓郵報，雖然不清楚女兒是如何被部署在阿富汗，但他從沒想過吉伊竟然會成為阿富汗戰場上的前線人員；埃雷拉憶述那天女兒對他形容「這是她人生中千載難逢的體驗」，而他也告訴她：「我以你為榮。」

事實上，過去多年來在中東地區的美軍女性成員，許多負責經由當地女性，在巡邏行動蒐集情報；因為伊斯蘭文化的關係，男性成員不便參與這些任務，通常參加的女性都是自願擔任此種角色，如此才能繞過一些限制，執行特殊任務或實戰。

陸戰隊發言人科波拉(Jack Coppola)指出，另一名捐軀的女戰士羅薩里歐也是自願參加一支以女性成員為主的部隊；卡薩國際機場發生爆炸時，羅薩里歐正在機場一處主要出入口，協助過濾需要撤離的婦女和兒童。

與其他軍種相比，陸戰隊的女性成員可說少之又少，而吉伊當時的任務也包括協尋落難的女性和兒童；在這場艱鉅的撤離行動中，吉伊和羅薩里歐這些年輕陸戰隊員都背負了重大的任務。

一名曾在伊拉克和阿富汗執行直升機飛行任務的前陸戰隊女軍官凱琳‧杭特(Kyleanne Hunter)就說，因為部隊的女性成員不足，輪派勤務時往往需要比男性值班更多次。

雖然國會議員和國防部官員不斷避免女性參與戰鬥任務，但女性在軍中扮演的角色仍持續發展；2013年女性禁止參加戰鬥任務的規定開始逐漸放寬，但軍方卻花費數年才訂定完成相關政策；陸戰隊直到2017年，才任命首位女性步兵軍官。