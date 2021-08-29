最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

拜登總統上任不到一年，爆發最大國安外交危機，考驗他的領導能力與危機處理能力。圖為拜登總統26日就阿富汗局勢發表談話後離開講台。(美聯社)

拜登 總統近幾日面臨多重煎熬，阿富汗撤離行動有美軍戰士遇襲喪生，新冠疫情又因Delta變種病毒而復熾，不光共和黨痛批，連自家民主黨都譁然；他認定為施政重中之重的投鉅資重建國家好像遭人遺忘，超級大國的一切國政纏身，行為動見觀瞻，美國總統被稱為世上最寂寞的工作不是沒有理由。

美聯社28日報導，歷任總統都會碰到危機而要展現領導能力，但目前拜登遭遇的多重危機同時快速來襲。

喀布爾 機場遭恐怖分子自殺襲擊，13名美軍殉職、170多名阿富汗人喪生；拜登又規定31日為撤離最後期限，駐阿美軍現在追著時間跑，要把美國公民 、阿國盟友及自己都撤出。

另外，拜登上任八個多月，因為他「不是川普」就由國內民眾及全世界得到加分，現在蜜月期已然結束；才在兩個月前，美國因為疫苗充裕，新冠確診件數驟降，儼然抗疫就要宣告勝利，連共和黨都得讚美拜登幾聲。

但那些好日子似乎往事日已遠，現在批評聲浪如狗血淋頭，共和黨叫罵說，喀布爾大災難要歸咎於拜登，連民主黨就此大事都頭一次試著跟拜登畫清界限。

媒體記者追問拜登現在是否挫折感很深，甚或心生辭職之意；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)只表示，現在沒有空可供自我檢討。

總統的治國能力就看他們處理危機來判定，而拜登目前遭逢多起危機，每項都要他緊急應付。

喀布爾大戲上演之際，Delta變種病毒儼然要大舉抹消他上任前六個月的成就；不僅如此，他還得應付田納西州洪災致死、西部地區山林野火肆虐、颶風侵襲東部海岸區，還有救援地震重創的海地。

過去一周拜登由最高法院嘗到多起挫敗；先是大法官們判定，川普時代強迫移民留在墨西哥的政策必須恢復；接下來疫情期間撥發的住居補助又卡在州級與地方政府，最高院多數的保守派又不准他的政府執行房東暫時不准驅逐房客的命令，約350萬人可能無家可歸。

危機可能讓某個總統的政績永遠留下污點，但也有不少總統能驚險過關，例如柯林頓、布希及川普；曾感喟說美國總統好寂寞，獨處全球最孤獨工作的甘迺迪總統，自己都在1960年面臨古巴豬玀灣事件存活下來；總統不能分權、諉過、宣布休會，必須自行決定哪些地區要捍衛守住；美聯社認為，目前拜登對甘迺迪講的話，應該能心領神會。