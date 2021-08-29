拜登：24~36小時恐再有恐攻 使館通知美國公民立即離開喀布爾機場 當地極危險

美國28日再度說明報復26日的自殺恐襲的空擊行動中，擊斃兩名ISIS-K的策劃者。圖為醫院裡在26日恐襲中受傷的阿富汗無辜平民。(美聯社)

美軍對伊斯蘭國(ISIS)發動空襲後，對阿富汗 首都喀布爾可能發生恐怖攻擊，正保持高度警戒；拜登總統28日表示，軍方高級將領向他報告，阿富汗「極可能在接下來24到36小時內發生另一次攻擊」；美駐阿大使館果然在28日夜間發布警報，通知一切靠近機場 的美國公民 立即離開機場，原因在接獲明確可信的恐攻警告。

●拜登聲明 可能進行更多空襲

拜登聲明指出，當地局勢仍極其危險，機場遭受恐怖攻擊的威脅很高；他已指示將領們「採取一切可能措施，以武力保護為優先。」拜登同時指出，美國可能會進行更多空襲行動，27日的「空襲不是最後一次」。

五角大廈則表示，27日美軍發動的無人機空襲，據信已殺死兩名伊斯蘭國高層，炸傷一人，沒有平民傷亡；空襲地區是楠格哈爾省(Nangarhar province)部分地區及阿富汗東部其他地區，這些地方已成為伊斯蘭國分支組織的避難所。

ISIS-K成員的車輛因被美軍無人機炸毀，燒成焦黑。國防部28日證實空襲擊斃兩名ISIS-K的成員。(圖/取自Asvaka News)

●27日空襲 擊斃ISIS-K兩頭目

五角大廈官員拒絕透露空襲中殺死的兩名伊斯蘭國成員身分，也不願具體說明他們與機場爆炸攻擊案的關聯，只表示一人是策畫人，另一人是協調者。

據稱，五角大廈使用名為R9X的特殊地獄火飛彈(Hellfire missile)進行空襲，此飛彈能精確定位目標並減少受攻擊區域的損壞；國防部發言人柯比(John Kirby)說，美國沒有與神學士協調行動。

在楠格哈爾省，住空襲地點附近的Rahamunullah表示，空襲造成三人死亡、四人受傷，其中包括一名婦女。

呼羅珊伊斯蘭國聲稱26日發生在喀布爾機場外的自殺炸彈攻擊是他們主謀，事件造成近200人死亡，其中有13名美國軍人；美軍翌日立即發動空襲。

與此同時，在喀布爾的撤離工作開始收尾；五角大廈表示已開始整理部隊和裝備，繼續按照拜登命令，於31日以前全數撤離。

●撤離收尾 美使館已打包行李

美國官員指出，28日幾乎所有美國大使館工作人員都收拾好行李準備離開；啟程前，他們匆忙處理當地僱用的阿富汗工作人員、美國公民或永久居民、來自第三國人民和非政府組織等大批待撤人員的簽證申請。

官員指出，大約有350名美國公民通知國務院，他們仍希望離開阿富汗，其中有些人現在可能已經離開了。自神學士推翻阿富汗政府兩周以來，美國及盟國已自阿富汗撤離超過11萬7000人；28日約有1400人在機場內等候撤離航班。

在美國告知合作夥伴撤離工作即將結束後，數以千計想逃離卻無法進入喀布爾機場的人開始轉移注意力到其他可能的逃生路線，包括與巴基斯坦交界的陸路邊界。