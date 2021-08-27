IS恐攻喀布爾2機場 60阿人身亡、13美軍犧牲

喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。（歐新社）

呼羅珊伊斯蘭國宣稱犯案

喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，阿富汗 人和美軍均有死傷，至少60位阿富汗平民身亡，美軍有13人犧牲，呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)宣稱犯案；拜登 總統26日在白宮表示，撤軍責任由他承擔，美國會追擊，並讓攻擊者付出代價，不會停下撤離民眾的腳步。

拜登：會讓你們付出代價

拜登說，如同情報預警，ISIS-K實施攻擊，奪走美軍性命還傷害平民；針對發動這兩起攻擊事件的人，「我們不會忘記，也不會原諒，我們會追擊你們，讓你們付出代價。」

喀布爾的卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)出入口艾比門(Abbey Gate)，以及鄰近機場的巴倫飯店(Baron hotel)，26日接連發生兩起爆炸案，鎖定試圖搭機離開阿富汗、上千民眾聚集的熱點。

喀布爾自殺攻擊發生後，拜登總統26日在白宮表示，撤軍責任由他承擔，美國會追擊，並讓攻擊者付出代價，不會停下撤離民眾的腳步。（路透）

路透、美聯社和CNN等媒體報導，匿名的阿富汗官員指，這場爆炸案造成至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷，傷亡人數可能持續攀升；美國國防部表示，13名美軍死亡、15人受傷，傷者均送離阿富汗治療。

喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為醫護人員搶救傷者。（Getty Images）

爆炸案發生後數小時，與神學士對立的伊斯蘭國集團透過其新聞平台宣稱，在喀布爾機場的爆炸案是他們所為，由死士在阿富汗人和美軍所在之處引爆炸彈；聲明表示，一名IS武裝份子在機場附近的巴蘭營(Baran Camp)，美軍、翻譯人員與通敵者大量聚集處引爆炸彈，造成60人身亡、超過100人受傷，其中包括神學士民兵。

喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍死亡、15人受傷，至少60名阿富汗平民身亡、超過140名阿富汗人受傷。圖為躺在醫院裡的傷者。（美聯社）

「今天是艱難的一天。」拜登為逝者默哀，宣布聯邦機構下半旗，並要求指揮官制定打擊ISIS-K的計畫，針對其資產、領導層和設施，「我們將在我們選擇的時間和地點，以有力和精準的方式回應此事。」

神學士強烈譴責可怕事件

神學士發言人沙辛(Sohail Shaheen)表示，強烈譴責此一可怕事件，將採取一切措施將肇事者繩之以法。

拜登說，這些伊斯蘭國恐怖分子不會勝利，美國會救出還在那裡的美國人民，會帶走阿富汗盟友，任務會繼續，不會被恐怖主義者恫嚇。

白宮表示，自14日起撤離超過10萬人，過去12小時內有7000人離境；國務院統計，還有1000名美國公民 在阿富汗。

美國仍將持續執行撤僑計畫

負責指揮當地行動的美軍中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)表示，預期還會有攻擊行動，美國將持續和神學士就機場外的安全進行溝通；此外，美國將持續執行撤僑計畫，讓民眾進入機場。

喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，分別位於卡薩國際機場出入口艾比門，以及鄰近機場的巴倫飯店。（路透）

這已非拜登政府首度被批過度仰賴神學士維護機場外秩序，事故發生更擴大疑慮，但拜登說，保護撤離民眾，符合美國和神學士的利益。

拜登再嗆川普和神學士交易

「這不是信任問題，而是共同利益。」拜登說，沒有任何證據表明，神學士和IS集團串聯執行恐怖攻擊；他對最近發生的事情負有責任，「但這是前總統川普和神學士達成的交易。」

「是時候結束這場長達20年的戰爭了。」拜登說，他從不認為應犧牲美國人的性命，試圖在阿富汗建立一個民主政府，這個國家在其歷史上從未統一。