我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

國防部長下令所有軍人盡速接種 拒絕恐犯軍法

編譯洪毅／綜合25日電
國防部長奧斯丁25日指示各軍事部門推動計畫，讓所有軍人接種新冠疫苗。圖為駐南韓美軍接種疫苗。（Getty Images）
國防部長奧斯丁25日指示各軍事部門推動計畫，讓所有軍人接種新冠疫苗。圖為駐南韓美軍接種疫苗。（Getty Images）

食品暨藥物管理局(FDA)23日全面批准輝瑞新冠疫苗使用後，國防部奧斯丁(Lloyd Austin)25日指示各軍事部門要「野心勃勃」的推動計畫，讓所有軍人接種疫苗；專家指出，現在拒絕接種者可能構成抗命，最嚴重可能遭軍法處置。

全國現役軍事人員包括三軍部隊逾130萬人，以及80萬國民兵、預備役人員；目前近100萬人已完成接種，24萬5000人至少接種一劑疫苗，約有80萬軍事人員尚未接種疫苗。

奧斯丁25日在備忘錄上指示，各軍事部門現在都要制定「野心勃勃」的計畫，讓所有軍人接種疫苗。

他說，捍衛國家需要一支健康的部隊，在醫療專家、高級將領的討論下，確認「強制接種疫苗」對保障同袍、捍衛美國人民，是必要的。

奧斯丁並未提出完成接種的具體時間，但是要求各軍事部門定期彙報進度；國防部官員向美聯社表示，奧斯丁曾要求各軍事部門「盡速」辦理，「幾周」內就應解決，而非拖到「數月」。

奧斯丁的指示目前只適用於唯一被核准的輝瑞疫苗；國防部本來就已規定，現役軍人依派駐地點不同，可能需要接種不同的疫苗；奧斯丁就表示，美軍接種疫苗的歷史幾乎跟美軍存在的時間一樣長，強制接種應該是件很習以為常的事情。

截至目前為止，已有34名軍人死於新冠肺炎，而且最近一個月內增加九人。

不過仍有不少軍人不願接種疫苗；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，預計各軍事部門指揮官會透過「軍法以外的多元管道」，「有技巧而富同情心」地執行強制接種疫苗的「合法命令」。

這也代表雖然柯比言辭委婉，但終究還是命令；軍法律師謝爾頓(David Sheldon)向每日郵報表示，奧斯丁本質上就是下達了接種疫苗的命令，如果拒絕接種，嚴重者可能構成觸犯軍法的抗命行為，這可能導致軍人不榮譽退伍。

疫苗 奧斯丁 國防部

上一則

達美航空出新招 拒接種員工每月多付200元健保費

下一則

申請房貸 非裔80%、亞裔50%被拒

延伸閱讀

致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民

致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民
美國要挽回亞洲盟國信任 口惠不如實際行動

美國要挽回亞洲盟國信任 口惠不如實際行動
龐培歐批拜登撤軍：一場重大崩潰 簡直落荒而逃

龐培歐批拜登撤軍：一場重大崩潰 簡直落荒而逃
CNN：不能光靠有別川普加分 拜登面臨嚴格檢視

CNN：不能光靠有別川普加分 拜登面臨嚴格檢視

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」