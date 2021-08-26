國防部長下令所有軍人盡速接種 拒絕恐犯軍法

國防部長奧斯丁25日指示各軍事部門推動計畫，讓所有軍人接種新冠疫苗。圖為駐南韓美軍接種疫苗。（Getty Images）

食品暨藥物管理局(FDA)23日全面批准輝瑞新冠疫苗 使用後，國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)25日指示各軍事部門要「野心勃勃」的推動計畫，讓所有軍人接種疫苗；專家指出，現在拒絕接種者可能構成抗命，最嚴重可能遭軍法處置。

全國現役軍事人員包括三軍部隊逾130萬人，以及80萬國民兵、預備役人員；目前近100萬人已完成接種，24萬5000人至少接種一劑疫苗，約有80萬軍事人員尚未接種疫苗。

奧斯丁25日在備忘錄上指示，各軍事部門現在都要制定「野心勃勃」的計畫，讓所有軍人接種疫苗。

他說，捍衛國家需要一支健康的部隊，在醫療專家、高級將領的討論下，確認「強制接種疫苗」對保障同袍、捍衛美國人民，是必要的。

奧斯丁並未提出完成接種的具體時間，但是要求各軍事部門定期彙報進度；國防部官員向美聯社表示，奧斯丁曾要求各軍事部門「盡速」辦理，「幾周」內就應解決，而非拖到「數月」。

奧斯丁的指示目前只適用於唯一被核准的輝瑞疫苗；國防部本來就已規定，現役軍人依派駐地點不同，可能需要接種不同的疫苗；奧斯丁就表示，美軍接種疫苗的歷史幾乎跟美軍存在的時間一樣長，強制接種應該是件很習以為常的事情。

截至目前為止，已有34名軍人死於新冠肺炎，而且最近一個月內增加九人。

不過仍有不少軍人不願接種疫苗；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，預計各軍事部門指揮官會透過「軍法以外的多元管道」，「有技巧而富同情心」地執行強制接種疫苗的「合法命令」。

這也代表雖然柯比言辭委婉，但終究還是命令；軍法律師謝爾頓(David Sheldon)向每日郵報表示，奧斯丁本質上就是下達了接種疫苗的命令，如果拒絕接種，嚴重者可能構成觸犯軍法的抗命行為，這可能導致軍人不榮譽退伍。