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美聯社民調：學校口罩、接種疫苗令 6成民眾支持

編譯林育正／綜合23日電
即將開學，最新民調顯示，多數國人支持學校口罩令與強制接種令。圖為德州媽媽華克上周帶女兒到學校，特別戴上口罩。(美聯社)
即將開學，最新民調顯示，多數國人支持學校口罩令與強制接種令。圖為德州媽媽華克上周帶女兒到學校，特別戴上口罩。(美聯社)

美聯社民調指出，多數國人支持在學校強制戴口罩，老師與符合資格的學生也必須接種疫苗；而佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)因禁止學校頒布口罩令，已被家長告上法院。

口罩規範持續引發家長和政治人物爭辯，部分共和黨州長禁止口罩令，但拜登總統也曾放話將採取法律途徑。大多數的州將口罩令決策權下放各學區，但也有伊利諾州等州直接強制師生戴口罩。目前至少有八個共和黨執政的州，禁止學校頒布口罩令，如德州和佛州。在部分地區，更有示威者因口罩問題，在學校理事會會議爆發口角。

即將開學，最新民調顯示，多數國人支持學校口罩令與強制接種令。圖為加州奧克蘭市一所...
即將開學，最新民調顯示，多數國人支持學校口罩令與強制接種令。圖為加州奧克蘭市一所小學二年級學生多戴口罩上課。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心民調指出，平均每10位民眾，就有六位認為師生在學校應戴口罩，老師與符合資格的學生必須接種疫苗。

民調結果仍顯示不同的政治立場，也影響民眾對口罩與疫苗的看法。平均10位共和黨人，僅三位支持要求師生戴口罩，民主黨在平均10位中多達八位。

民調也顯示，家中有學齡孩童的家長，52%支持強制戴口罩，28%反對。從種族來看，三分之二的非裔民眾支持口罩令，白人與西語裔約一半。

在佛州，州長德桑提斯禁止學校頒布口罩令，讓是否戴口罩的決定權掌握在家長手中引發不滿；因此就有家長告上法院，挑戰他的禁令。萊恩郡(Leon County)法官庫柏(John C. Cooper)做出判決前，舉行為期三天的聽證會。

代表家長的前法官道森(Charles Dodson)表示，根據州憲與州法，學校理事會有權決定與學生相關的衛生與健康規定。因此，他要求法官擋下州長的命令。

但代表州長與州教育廳等單位的律師亞伯(Michael Abel)則表示，只有家長和合法監護人能夠決定孩童的教育和健康照護方式。

目前已有多個學區自行頒布口罩令，但州教育官員放話，若學區不遵守規定將面臨罰款。

口罩 民調 共和黨

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