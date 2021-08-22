阿富汗IS組織窺伺 撤僑更棘手 美擬徵20架民航機幫忙撤離

成千上萬上的阿富汗平民20日圍在機場，千方百計要搭機逃離阿富汗。圖為20日駐守喀布爾國際機場的美軍特種部隊正在分發清水給等候撤離的阿富汗兒童。(美聯社)

美國高層官員21日表示，恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)對在阿富汗 的美國人造成潛在安全威脅，迫使美軍必須想出新辦法讓撤離人員抵達喀布爾機場 ，原本已十分混亂的撤僑局勢，雪上加霜；而拜登政府正著手準備，援引1952年法律徵調約20架民用客機，幫忙美軍加快阿富汗撤離行動，同時準備增加在中東地區的空軍基地，收容由阿國撤出來的軍民。

美使館聲明：除非官方通知 僑民勿前往機場 勿走登機門

美國駐阿富汗大使館21日發布聲明，「建議美國公民 除非接獲美國政府代表的個別指示，否則避免前往喀布爾機場，也避免去登機門。」不願透露姓名的國防部官員表示，美國正在追踪伊斯蘭國對喀布爾機場及試圖離開阿富汗的美國人及其他人的具體威脅。

軍方正在研究其他方式，讓美國人、阿富汗人和第三國國民安全抵達機場；官員說：「我們正在走另一條路」；軍方將對一小群美國人和可能的其他平民發出具體指示，其中包括移往可與軍方會合的運輸點在內。

而在事態變化之際，官員拒絕提供有關伊斯蘭國威脅的更多細節，只表示這非常要緊，但目前並沒有確認的攻擊事件。

成千上萬上的阿富汗平民20日圍在機場，千方百計要搭機逃離阿富汗。(Getty Images)

美軍特種部隊戰士20日在喀布爾國際機場與阿富汗兒童對話。(美聯社)

21日仍有數千人在喀布爾機場附近繼續緊張等待。美國高級軍事官員告訴美聯社，機場內的旅客安排21日重新開始，仍有很多人等著飛往卡達。由於人滿為患，機場大門在夜間關閉，累積者約需五到九小時才能消化完。

華爾街日報21日報導，拜登政府考慮啟動1952年制定的「民航儲備機隊」(Civil Reserve Air Fleet)，顯示有意急劇加快由空中撤出喀布爾市的行動，五家民航公司徵用20架飛機，增援由阿國撤人的軍事行動。

官員表示，徵用的民航機不會進出喀布爾機場，而是幫忙轉運目前滯留在卡達、巴林及德國美軍基地的數千阿富汗人及他國人。

參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)負責後勤的陸軍少將泰勒(Hank Taylor）21日在五角大廈表示，自8月15日以來，美國已自喀布爾機場疏散1萬7000人，其中約2500人是美國人。美國官員估計阿富汗約有1萬5000名美國人。過去這一天，約有3800名平民搭乘美國軍機和包機自阿富汗撤離；三架阿富汗撤僑航班飛抵華府杜勒斯國際機場。

泰勒和五角大廈發言人柯比（John Kirby）均表示，威脅情況每小時都在變化；柯比說：「我們正與時間和空間競爭，這就是我們現在的賽局。」

民航班機參與之後，可紓解那些基地的壓力；官員指出，隸屬軍方的「美國運輸指揮部」(U.S. Transportation Command)已初步通知各大航空公司，表示它們可能得按指揮組成儲備機隊；白宮、五角大廈及商務部官員尚未做最後批准，徵用儲備機隊，也可能啟用別的替代選項；柏林空運(Berlin Airlift)行動結束後，美國可能用到儲備機隊可謂前所未聞。

民航業界人士表示，各航空公司是在20日夜裡收到通知，說可能動用儲備機隊；航空公司業已會商，討論志願行動，支援政府的空撤行動。

聯合航空公司空服員工會21日表示，公司已展開作業，允許空服員申請參與依民航儲備機隊計畫而設置的航班，依法這些航班給的薪酬更為優渥。

與此同時，神學士最高政治領導人已抵達喀布爾，就組建新政府進行談判。神學士官員證實，其中包括本週稍早從卡達返回坎達哈的神學士組織共同創始人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)在內。

熟悉這場會談的阿富汗官員指出，神學士已表示在8月31日撤軍最後期限截止前，不會宣布任何政府消息。