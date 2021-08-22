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不願屈服神學士 阿富汗民間反抗軍 奪回北部省3區

編譯柯立偉／綜合21日電
反抗軍與神學士在阿富汗北部的巴格蘭省交戰兩天，奪下三個行政區。(歐新社)
反抗軍與神學士在阿富汗北部的巴格蘭省交戰兩天，奪下三個行政區。(歐新社)

自美軍撤出阿富汗後，美國傾注20年心力扶植的阿富汗政府軍對神學士不戰而降，致使神學士以雷霆萬鈞之勢重掌阿富汗天下。雖然政府軍棄守，但民間仍有民兵組織不放棄一絲反抗神學士的希望，阿國北部巴格蘭省(Baghlan)20日至21日間爆發游擊戰，民兵組織宣稱獲得初步勝利，奪下該省三個行政區。這是自首都喀布爾(Kabul)陷落以來，對神學士政權武力反擊並獲勝的首例。

巴格蘭省反神學士政權的「民族抵抗陣線」(National Resistance Front)指揮官受訪時表示，在兩日的戰鬥中擊斃神學士士兵30餘人、生俘20餘人，連當地的普通民眾都加入戰鬥，協助民兵組織反抗神學士。

民眾不僅拒絕升起神學士的旗幟，還有婦女勇敢上街維護自身權利；根據他們分享的照片，前政府國旗重颺該地政府機構，象徵擁立前朝的反抗軍的勝利。

反抗軍與神學士在阿富汗北部的巴格蘭省交戰兩天，奪下三個行政區。(歐新社)
反抗軍與神學士在阿富汗北部的巴格蘭省交戰兩天，奪下三個行政區。(歐新社)

反抗軍中現年28歲的士兵舒亞(Sediqullah Shuja)對於勝利相當興奮；他說：「我們點燃了反神學士的起義火種，即使他們有比我們先進的武器，我們也要把神學士趕出去。只要我們還活著，就絕對不接受神學士的壓迫。」

雖然巴格蘭省為期兩日的戰鬥是反神學士政權的最新跡象，但能否持續下去、進行長期抗戰，仍有待觀察；畢竟神學士的武器本就比反抗軍精良，又在各地區繳獲不少美軍裝備，更是如虎添翼。

就武器短缺的問題，民族抵抗陣線外務長納扎利(Ali Nazary)表示，他們也有部分政府軍留下來的直升機和槍枝可以使用，抵抗陣線現階段的目標是守護目前控制的三個地區，而非光復阿富汗。

納扎利說：「原則上我們願意與神學士政權坐下來談，只要神學士能夠尊重人權，並下放權力到省政府，我們就願意與神學士和平共存。」

神學士 阿富汗 喀布爾

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