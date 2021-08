阿富汗血肉戰廢品？美國遺棄又救援的「戰爭翻譯員」問題

主持/編輯鎮宏、特別嘉賓唐宓

「美軍總會保護『自己人』...但這包括阿富汗 人嗎?」死鬥了20年的阿富汗戰爭,在過去一星期以極度魔幻現實的方式,在全世界驚恐見證下象徵式地劃上句點。然而,對於那些自認被美國拋棄的阿富汗人——尤其是曾為美軍與西方盟邦賣命工作的「阿富汗朋友」——來說,無止盡的亡命之途才正要開始。

2021年8月,阿富汗塔利班於發動全國總攻的短短十日內,閃電擊潰阿富汗中央政府。首都喀布爾 「無血開城」、總統甘尼(Ashraf Ghani)落跑走人、美軍與西方盟軍加速大撤退,大批恐慌的阿富汗人,自15日起陸續湧入唯一逃生出口的喀布爾機場(KBL),粗估至少上萬人。在這些備感遭美國與西方背叛的難民之中,尤其被塔利班視為「美帝走狗」、處境格外尷尬危險的,是那些曾經為美軍與西方盟軍冒命工作的阿富汗籍隨軍翻譯、使館雇員、情蒐人員...等。

令人瞠目結舌的「災難式撤離行動」,也迅速激起了許多美軍退伍老兵的怒火與自發性施壓救援,希望能在兵荒馬亂的最後時刻裡,拚了命地施壓美國政府:一定要全力救出這些曾經陪同美國大兵出生入死的「阿富汗戰爭翻譯」。但就算如此,白宮、美軍高層與五角大廈卻都無法承諾混亂的現況:「美國會撤出所有美國公民 ...但其他的朋友,我們只能盡力。」

儘管華府長年試圖透過「特殊移民簽證」(SIVs)相關制度,有限開放為美軍工作的阿富汗人申請難民庇護、逃往美國,但繁複的官僚程序、冗長無盡的審查、難以自證的忠誠與清白,終究只為總數龐大的「阿富汗之友」,打開小小一扇的庇護窄門。

美國深知撤退後,那些替美軍賣命的阿富汗人恐會喪命於塔利班治下的「帝國墳場」,為何仍選擇「拋棄」他們?如今塔利班再度攻下阿富汗全國,卡在美國與塔利班之間的「阿富汗棄民」,又該怎麼活著等到「自由女神」的庇護呢?

本週《重磅廣播》也特別邀請轉角前編輯糖蜜與我們談談,她近期因緣際會訪問一位曾任美軍口譯員的中東難民——他們為何冒命替美軍工作?尋求庇護之路又是如何艱苦漫長?

美國總統拜登自2021年5月宣布:將於8月31日之前全面撤軍阿富汗後,美軍便陸續展開撤退行動。

8月14日傍晚,一度遭美軍與西方盟軍全面壓制,近年卻靠著邊打邊和談而絕地大反攻的塔利班,在發動全國總攻的十日之內,已兵臨城下喀布爾。此時,早已決心按表撤退的美國,也正派出了撤離任務的前導部隊登陸喀布爾,加速撤退行動。

事實上,塔利班兵臨城下當晚,喀布爾城內的阿富汗國民對於正在進行中的西方撤僑行動,幾乎一無所知——這樣的狀況,事後更在歐洲多國引爆了輿論極為內疚的「逃跑風暴」——因為翌日清晨,阿富汗籍使館雇員們,到現場才知道「荷蘭跟瑞典駐阿富汗大使館前一晚竟然無預警淨空」。

但荷蘭籍的同事、主管都被接走了,留下的阿籍同事卻被「原地放生」完全留下沒有任何撤離通知或解編指示。使館關閉,這些為荷蘭人工作的阿富汗籍員工,既無法進入銷毀恐對自己不利的敏感資料,更擔憂未來機密落入塔利班手中,恐遭索命清算。

一夕被拋棄的自己,究竟該原地解散還是集結等待救援?也毫無頭緒;瑞典方面更傳出,有大使館的阿富汗籍員工信箱直接遭到停權,完全無法聯繫瑞典外交部、自證身分,取得庇護馳援。

荷蘭與瑞典「拋棄」為自己賣命的阿富汗雇員,消息隨即在兩國國內引發群情激憤。輿論壓力之下,荷蘭外交部長出面緩頰解釋:

事後儘管荷蘭政府已緊急派出撤離專機,準備再接回這批阿富汗在地僱員。但在首都與機場仍處於混沌不明的情況下,所有被困住的阿富汗朋友,都順利被救嗎?西方從盤算撤退到喀布爾真正陷落期間,儘管過程變化遠超乎情報預期,但難道從未研擬如何處理、保護這批「阿富汗之友」嗎?

荷蘭方面的籠統說法更被質疑,終究改變不了在喀布爾尚未陷落的814那一夜,那些為西方人賣命到最後一刻的阿富汗朋友,被拋棄了的事實。

8月15日,起初西方撤僑的行動尚未引起喀布爾城內人的恐慌。根據駐阿記者、媒體,以及阿富汗央行總裁逃亡過程中的說法,直到塔利班圍城之前,喀布爾城內氣氛都相對冷靜。大部分群眾認為,既然中央政府部隊仍駐守城內,美軍前一天傍晚也才降落機場,塔利班再怎麼猖狂,也不至於在此時此刻與美軍對著幹。總統甘尼下台或與塔利班談判,才是當時民間普遍猜想的戰爭終局模樣。

不料當天下午事件發展急轉直下——當塔利班以凱旋者的勝利之姿,「無血開城」進入喀布爾,再次攻下整個阿富汗時,不久新聞傳出,甘尼已經帶著財產與家眷逃之夭夭,留下錯愕的國民與一捲錄影帶,自我辯護表示:為了避免家國血流成河,自己為國「犧牲」,決定辭職下台,遠走他鄉。

甘尼的落跑,讓阿富汗中央政府頓時形同垮台。驚覺被放生的阿富汗群眾,這才開始逐漸失控湧入喀布爾機場。然而與此同時,美國與西方正加速撤退行動,班機、運輸機、軍機陸續駛入喀布爾機場,大批阿富汗難民又爭先恐後擠入,讓航運能量本就不足的喀布爾機場,一度運作癱瘓。

讓場面更加混亂的是,當阿富汗國民終於抵達機場時,驚訝地發現:不只是總統本人,就連國會議長等高官,早已帶著現金準備登機落跑,有民眾甚至在登機過程中,被高官的保全拉了下來;《紐約時報》亦報導指出,有美軍部隊以「先讓外交使節團撤離」為由徵收飛機,將合法購買機票的阿富汗民眾從班機上趕了下來。

從15日傍晚直到16日黎明,估計有上萬阿富汗民眾湧入喀布爾機場。早已習慣無情戰火的阿富汗人,20年戰爭積壓的情緒終於一夕之間,在被「拋棄」的恐懼、失望、憤怒與絕望下,恐慌暴走的人潮湧入喀布爾機場跑道、爬到機身試圖抓著飛機逃走,卻在起飛不久後高空墜落喪命...,阿富汗難民各種絕命逃生的災難場面,開始透過國際媒體,不斷殘酷放送世人眼前。

