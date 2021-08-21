營救200阿富汗員工 紐時、華郵、WSJ「全球動員」

三家美國大報為營救阿富汗員工，展開全球救援行動。圖為進入喀布爾機場的阿富汗人聚集在美軍C-17運輸機旁。(美聯社)

過去這一周在阿富汗 上演著無數苦難，其中200多名阿富汗人的處境，格外受西方媒體關注；這群人是紐約時報 、華爾街日報和華盛頓郵報三大報在阿富汗聘用的雇員及其家屬；在阿富汗淪陷後，他們與家人的安危瞬間出問題，最後靠著一場從美國 新聞部一路延伸到五角大樓和卡達多哈王宮拯救阿員工美3大報全球救援的全球救援行動，部分成員總算在19日逃出。

這200多名阿富汗人包括翻譯、司機、記者、廚師、園丁等，他們與西方記者並肩工作多年，協助世界了解阿富汗的苦難。幾天前，他們曾帶著家小、拖著行李在炎熱的喀布爾機場停機坪等了好幾小時，準備逃離，結果因神學士部隊衝入機場並傳出槍響，只能逃回自己無法保證安全的家。

在阿富汗淪陷後，新聞媒體的下一步行動為何，並不明朗；但對於留在喀布爾的英語記者來說，在局勢不斷變化的阿富汗進行報導，勢必會更加危險。

紐約時報一名特派記者以前曾在陸戰隊服役，他在搭上美軍撤僑飛機後，又決定返回機場，為的就是要協助他的阿富汗同事逃生。

阿富汗迅雷不及掩耳地在幾天內陷落，全球各媒體呼籲外交官和現場調停者幫助他們的員工逃出阿富汗，紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報決定聯手疏散，並尋求白宮、五角大廈和國務院官員協助。

15日，神學士攻下喀布爾，街上一片混亂，隨著美軍、承包商和安全團隊離開阿富汗，三報新聞部人員對當地局勢了解越來越少，有些阿富汗雇員擔心神學士部隊會挨家挨戶恐嚇，甚至綁架與美國媒體有過合作的當地記者；200多名與三大報有關者前往機場停機坪，希望與美軍聯繫，卻發現現場已有數以百計驚慌失措的阿富汗人試圖尋求庇護，場面混亂；當神學士部隊抵達時，情況更加危險。

在紐約和華府，三家報社負責人與在阿富汗設有大使館的國家接觸，設法找尋員工避難和交通的可能線索；紐時國際部助理總編輯斯拉克曼(Michael Slackman) 說，「許多計畫和努力一一失敗，晚上才定好的計畫，兩小時後就生變。」

前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)團隊為有危險的阿富汗婦女提供包機，曾提供幾個座位給報社的阿富汗雇員；但他們最終沒能搭上飛機。

華盛頓郵報報導，17日，該報包括兩名阿富汗雇員及其家人和一名美國記者在內共13人，乘坐一輛開往卡達的美軍車輛離開；華爾街日報三名記者當天已離開阿富汗，並持續撤離數十名阿富汗員工；該報發言人施瓦茨(Colleen Schwartz) 19日表示，「我們的同事正邁向安全地帶，很快就會有更多消息。」

紐約時報也傳出重大突破，有多達128人獲得與阿富汗和美國都有聯繫的卡達政府提供幫助；卡達是美國軍事基地所在地，並在喀布爾設有大使館，與神學士領導人關係良好。紐時發行人沙兹柏格(A.G. Sulzberger)表示，卡達政府「在我們的阿富汗同事及其家人安全方面，他們發揮了極其寶貴的作用。」他並聲明指出，「我們敦促國際社會持續為仍身陷危險的勇敢阿富汗記者而努力。」

美國國務院聲明表示，「在華府和喀布爾的國務院官員一直與美國媒體機構保持全天候聯繫，確保他們的記者、雇員和附屬機構的安全。這是我們的首要任務，我們歡迎19日傳出的消息。」