神學士喊和平 遇示威卻開槍…鐵腕鎮壓 阿富汗恐現新內戰

(選一)圖為神學士士兵18日荷槍實彈在喀布爾一帶巡邏。（美聯社）

阿富汗 各地18日爆發「抵抗」示威，17日公開聲明完全控制阿富汗並將訴求國內和平的神學士 政權，在賈拉拉巴德(Jalalabad)等城市向高舉阿富汗政府旗幟的抗議者開火，據稱造成三人死亡，也引發出現另一場內戰的憂慮；拜登總統則在美國廣播公司(ABC)專訪中表示，美軍將駐守阿富汗，直到所有美國人撤離為止，即便可能超過8月31日全面撤軍最後期限。

抵抗神學士統治最引人注目的地方是喀布爾東北方、興都庫什山裡的龐吉夏河谷(Panjshir Valley)；已表明「絕不投降」的阿富汗副總統沙雷(Amrullah Saleh)即藏匿當地；18日有人拍到車隊掛著象徵反抗神學士的「北方聯盟」旗幟穿過山谷。

阿富汗前官員稱，躲藏在龐吉夏河谷的戰士人數約在2000至2500人之間；與20年前不同的是，抵抗運動領導人並未控制在北部邊境開設補給線所需的領土，也似乎沒有任何重要的國際支持；他們手上除了攻擊性武器外，幾乎什麼也沒有。

目擊者指稱，18日全國各地都有抗議者抵抗示威，在首都喀布爾以東約90哩的賈拉拉巴德繁忙大街上，數以百計的各種車輛駛過，抗議者揮舞著阿富汗國旗；數十名民眾也爬上當地一座建築物頂樓，降下神學士占領這座城市時升起的白底黑字旗幟，改掛上黑、紅、綠三色相間的阿富汗國旗。

這項抗議是在紀念1919年英國結束統治的「阿富汗獨立日」前一天舉行；而距離喀布爾約80哩的霍斯特市(Khost)也有很多人揮舞國旗遊行；據稱神學士開槍平息了抗議活動，但造成三人死亡。

控制阿富汗的神學士民兵組織17日才聲稱訴求和平，但在18日遇到賈拉拉巴德等城市的首場示威時，就開槍驅散群眾，至少三死。圖為賈拉拉巴德市居民舉著阿富汗國旗示威。（路透）

因處理撤軍過程紊亂遭猛烈批評的拜登總統18日接受ABC訪問表示，雖然美軍撤離阿富汗最後期限是8月31日，但「如果還有美國公民 沒有離開，美軍將留下直到將他們全部撤離為止。」

拜登並為他的撤軍決定辯護，稱結束美國在阿富汗20年的參與，不可避免地會出現問題，「我不知道有什麼方法，可以在沒有任何混亂的情況下離開。」

拜登還指出，神學士正與美國合作協助美國人離開阿富汗，只是在撤離與美國合作的阿富汗公民方面，「我們遇到了更多困難」。

拜登表示，除了有1萬至1萬5000名美國人需要撤離之外，還有5萬至6萬5000名阿富汗人及其家人希望撤離，若要在8月底前完全撤離，必須加快目前的撤離任務，「如果每天能撤離7000人的話，就可以辦到。」

神學士發言人穆賈希德 (Zabihullah Mujahid) 17日在掌控阿富汗後的首次記者會上，努力闡述神學士和平統治阿富汗的願景，但18日流傳在外的照片顯示，神學士炸毀了1990年代阿富汗內戰期間與他們作戰的什葉派民兵領袖雕像，加深了人們對他們自稱已更溫和的質疑。

儘管神學士做出保證，許多阿富汗人還是不顧一切設法逃離；與此同時，多個視頻顯示，抵抗神學士的力道逐漸增強，這可能是另一場內戰的潛在徵兆。