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阿富汗空軍大舉出逃 至少46架軍機已飛到烏茲別克

編譯洪毅／綜合18日電
阿富汗變天後，原阿富汗安全部隊官兵大舉出逃，四分之一的軍機、直升機現在已在烏茲別克境內。圖為阿富汗2018年使用的美國戰機。（路透）
阿富汗變天後，原阿富汗安全部隊官兵大舉出逃，四分之一的軍機、直升機現在已在烏茲別克境內。圖為阿富汗2018年使用的美國戰機。（路透）

神學士(Taliban，另譯塔利班)成功奪下阿富汗政權，接受美國大量幫助的原阿富汗安全部隊潰散；華爾街日報引述來自美國政府的消息來源報導，大量使用美式裝備，曾讓阿富汗國軍引以為豪的空軍官兵大舉出逃，四分之一的軍機、直升機現在已在烏茲別克境內。

報導引用官員的說法指出，阿富汗政府垮台、神學士接掌阿富汗後，至少有46架空軍高性能飛機出逃至烏茲別克，載運585名空軍軍人，也有少數飛機逃往鄰國塔吉克。

華府非營利研究機構CNA研究人員施洛登(Jonathan Schroden)表示，阿富汗空軍在潰散前有約160架飛機，因此46架就占去四分之一，是「很大的一部份」。

神學士戰士現在在阿富汗境內駕駛著美國的悍馬、反地雷伏擊車(WRAP)在街頭巡邏，這些畫面已傳播到全球各角落；美國政府也在估計，究竟有多少武器落入神學士手中。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)17日就說，落入神學士手中的武器「肯定不少」。

烏茲別克政府也證實，曾有阿富汗軍機出逃時，與該國空軍的噴射戰機對撞而引發空難，惟雙邊的飛行員均彈射逃生；蘇利文則說，阿富汗空軍已無法以「完整的實體」執行任務。

雖然阿富汗空軍沒有噴射戰機，以螺旋槳戰機、直升機為主，但是在美式軍備的加持下，理論上有相當的偵查及戰鬥力，尤其是今年6月陸續交機的「黑鷹」直升機，更應當足以成為令神學士聞風喪膽的力量。

但是神學士在攻城掠地的進程中，雖然遭遇阿富汗安全部隊的抵抗，但在大多數城市軍隊潰散，讓神學士兵不血刃就輕易進城。

阿富汗空軍無法作戰的另一個原因是，阿富汗沒有能力自行養護軍機，仰賴美國軍方或承包商在當地進行養護，也有許多黑鷹直升機仍在美國養護中，因此當美國決定撤軍後，許多裝備無法使用。

主要駐紮在喀布爾的空軍仍步上地面部隊的後塵；莫斯科國立國際關係學院(MGIMO)教授薩佛蘭契克(Ivan Safranchuk)就表示，在戰爭的最末階段，阿富汗空軍「主要的作為是逃跑，而不是成為一支戰鬥的力量。」

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