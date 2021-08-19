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怕被絞死 阿富汗總統甘尼逃亡阿聯酋 否認捲走1.69億

記者顏伶如／綜合報導
阿富汗總統甘尼在首都喀布爾落入神學士之手前逃離出境三天後，18日在阿聯酋現身；他重申離開是為了避免更多血腥，不希望阿富汗淪為下一個敘利亞或葉門。(Getty Images)
阿富汗總統甘尼在首都喀布爾落入神學士之手前逃離出境三天後，18日在阿聯酋現身；他重申離開是為了避免更多血腥，不希望阿富汗淪為下一個敘利亞或葉門。(Getty Images)

阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)在首都喀布爾(Kabul)遭神學士(Taliban，另譯塔利班)民兵組織控制後逃離出境三天後，18日在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)現身；甘尼在臉書影片中重申，離開是為了避免更多血腥，不希望阿富汗淪為下一個敘利亞或葉門，倘若繼續留任，恐將面臨遭受絞刑的「恐怖災難」。

外傳甘尼倉促離境時攜帶約1億6900萬元巨款，部分款項甚至遺落在機場；甘尼在影片中駁斥說：「無稽之談。」他表示，「這些指控都是沒有根據且不實的，我嚴正否認。」

阿聯酋外交部18日發表聲明指出，阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)基於人道立場，歡迎甘尼及家人入境。

甘尼18日在臉書影片中說，決定離境的理由是，如果繼續留在總統職位上，25年前的慘劇可能重演，「我可能在阿富汗人民眼前被絞刑處死，這將是我們歷史上的恐怖災難」。

阿富汗駐塔吉克(Tajikistan)大使阿格巴爾(Zahir Aghbar)18日在記者會上指出，甘尼15日逃離出境時捲款將近1億6900萬元公款，應該遭到國際刑警組織(Interpol)逮捕。

神學士民兵15日早晨進入喀布爾之際，甘尼悄悄離開阿富汗，後來在社群網站發布影片，說明離開是為了避免更多血腥；甘尼潛逃出境讓阿富汗在國家動亂之間，領導人突然真空，神學士民兵則在各地擴張軍事勢力，阿富汗政府形同垮台。

阿格巴爾在記者會上指出，國難當頭甘尼卻落跑，顯然背叛國家。

國際刑警組織位於塔吉克的國家中央局(National Central Bureau)局長納茲瑞夫(Shahriyor Nazriev)接受俄羅斯新聞社(RIA Novosti)訪問時說，並沒有接獲逮捕甘尼的請求。

阿富汗國防部長穆哈瑪迪(Bismillah Mohammadi)15日在推特發文譴責甘尼寫道：「他們把我們的雙手綁在背後，把家園賣掉，該死的富人與其同夥。」

阿富汗和平委員會主席阿布杜拉(Abdullah Abdullah)也說，甘尼讓國家陷入極度險境，終將面臨上帝制裁，也要面對阿富汗人民的審判。

甘尼在18日的臉書影片中說：「對於那些以為我潛逃出境的人，我想說的是，在了解所有訊息與細節之前，你們並不應該任意評斷。」

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