母命喪機場、親友失聯…阿富汗淪陷 在美同胞悲痛

民眾17日在洛杉磯舉行為阿富汗祈禱守夜的活動，一名穆斯林婦女禱告。(路透)

人權紀錄劣跡斑斑的神學士 (Taliban，另譯塔利班)成功接掌阿富汗 ，許多民眾爭相逃離，畫面震撼世界，驚險故事或悲劇在機場輪番上演；超過13萬名在美定居的阿富汗裔民眾則是五味雜陳，一方面感覺到幸運，卻也內疚、震驚及憤怒。

紐約時報報導，目前在美定居的阿富汗人約有13萬2000人，最新一批民眾在最近幾天經過非常不容易的旅程抵達美國。

從事保險業的尤沙夫賽(Farhad Yousafzai)上周才與兩兄弟從喀布爾逃往土耳其，尤沙夫賽表示，即使他們早已機票在手，但是航空公司仍威脅，因為有人願意出更高價，因此可能會取消他們手上的機票。

即使是美國公民 也處境艱難；福斯新聞報導，一匿名男子說，他的妻子及兩歲、六歲女兒到阿富汗探親，因為女兒盲腸炎住院，讓返國的日期從8月初拖到15日，結果局勢惡化，土耳其航空的飛機取消，只能躲在喀布爾的家中，處境危險。

幸運的是，母女三人在退役特種部隊上校艾倫(Patrick Allen)的幫助下，得以逃到卡達；艾倫說，當時阿富汗的局勢確實「危在旦夕」。

並非所有人都能如此幸運，有在美阿富汗裔向紐時表示，他的母親、阿姨還沒來得及登機，就因為群眾在機場踐踏不幸喪命。

更多人無法逃離阿富汗，在機場絕望地抓住飛機的畫面瘋傳，讓在美國的同胞揪心；前國際開發署在阿富汗的職員薩希爾(Mohammad Sahil)表示，這對美國人而言是很不真實的場景，像是在看一場電影，「也許你會感到恐懼，然後走出電影院」。

「但是對我們來說，這是真實的」；薩希爾表示，「這讓我無法入睡、食不下嚥，工作力不從心」。

許多在美阿富汗人直接感受到當地親戚的恐懼，有人在跟住在喀布爾的嫂嫂通電話時，聽到外頭槍聲大作，也有些人表示，神學士現在挨家挨戶搜查民眾是否與美國有牽連，因此他的親戚被迫每天去不同的地方借住。

當地有些民眾乾脆把手機中與美國親友的往來紀錄、照片等全部刪除乾淨，以防後患。

隨著阿富汗落入神學士之手，「追風箏的孩子」作者胡賽尼(Khaled Hosseini)表示，現在他只能寄望於一絲渺茫的希望，就是現在的神學士有別於1996年掌權時。

曾為美軍從事情報翻譯、現居沙加緬度的加富里(Yasar Ghafoori)則表示，美國對他而言已是天堂。