我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

母命喪機場、親友失聯…阿富汗淪陷 在美同胞悲痛

編譯洪毅／綜合18日電
民眾17日在洛杉磯舉行為阿富汗祈禱守夜的活動，一名穆斯林婦女禱告。(路透)
民眾17日在洛杉磯舉行為阿富汗祈禱守夜的活動，一名穆斯林婦女禱告。(路透)

人權紀錄劣跡斑斑的神學士(Taliban，另譯塔利班)成功接掌阿富汗，許多民眾爭相逃離，畫面震撼世界，驚險故事或悲劇在機場輪番上演；超過13萬名在美定居的阿富汗裔民眾則是五味雜陳，一方面感覺到幸運，卻也內疚、震驚及憤怒。

紐約時報報導，目前在美定居的阿富汗人約有13萬2000人，最新一批民眾在最近幾天經過非常不容易的旅程抵達美國。

從事保險業的尤沙夫賽(Farhad Yousafzai)上周才與兩兄弟從喀布爾逃往土耳其，尤沙夫賽表示，即使他們早已機票在手，但是航空公司仍威脅，因為有人願意出更高價，因此可能會取消他們手上的機票。

即使是美國公民也處境艱難；福斯新聞報導，一匿名男子說，他的妻子及兩歲、六歲女兒到阿富汗探親，因為女兒盲腸炎住院，讓返國的日期從8月初拖到15日，結果局勢惡化，土耳其航空的飛機取消，只能躲在喀布爾的家中，處境危險。

幸運的是，母女三人在退役特種部隊上校艾倫(Patrick Allen)的幫助下，得以逃到卡達；艾倫說，當時阿富汗的局勢確實「危在旦夕」。

並非所有人都能如此幸運，有在美阿富汗裔向紐時表示，他的母親、阿姨還沒來得及登機，就因為群眾在機場踐踏不幸喪命。

更多人無法逃離阿富汗，在機場絕望地抓住飛機的畫面瘋傳，讓在美國的同胞揪心；前國際開發署在阿富汗的職員薩希爾(Mohammad Sahil)表示，這對美國人而言是很不真實的場景，像是在看一場電影，「也許你會感到恐懼，然後走出電影院」。

「但是對我們來說，這是真實的」；薩希爾表示，「這讓我無法入睡、食不下嚥，工作力不從心」。

許多在美阿富汗人直接感受到當地親戚的恐懼，有人在跟住在喀布爾的嫂嫂通電話時，聽到外頭槍聲大作，也有些人表示，神學士現在挨家挨戶搜查民眾是否與美國有牽連，因此他的親戚被迫每天去不同的地方借住。

當地有些民眾乾脆把手機中與美國親友的往來紀錄、照片等全部刪除乾淨，以防後患。

隨著阿富汗落入神學士之手，「追風箏的孩子」作者胡賽尼(Khaled Hosseini)表示，現在他只能寄望於一絲渺茫的希望，就是現在的神學士有別於1996年掌權時。

曾為美軍從事情報翻譯、現居沙加緬度的加富里(Yasar Ghafoori)則表示，美國對他而言已是天堂。

阿富汗 美國公民 神學士

上一則

60%→46% 亞裔在美處境滿意度崩跌 創20年新低

下一則

CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院

延伸閱讀

神學士承諾的安全通道槍聲不斷 美國撤僑不到一半

神學士承諾的安全通道槍聲不斷 美國撤僑不到一半
美國人撤離不及怎辦？拜登：美軍8月底後續留阿富汗

美國人撤離不及怎辦？拜登：美軍8月底後續留阿富汗
阿富汗總統出逃後首發聲 否認捲款 留下「怕被絞死」

阿富汗總統出逃後首發聲 否認捲款 留下「怕被絞死」
美參聯會主席：沒料到阿富汗30萬安全部隊 11天內蒸發

美參聯會主席：沒料到阿富汗30萬安全部隊 11天內蒸發

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明