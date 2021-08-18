完全接種8個月後 應打補強針…最快下月上路

聯邦建議打完兩劑輝瑞與莫德納疫苗的民眾，因為抗體下降，可加打第三針。(美聯社)

新冠Delta變種病毒席捲全國，媒體報導，拜登政府最快會在18日宣布，已完成疫苗 接種八個月的民眾可接種第三劑「補強針」，可能在9月中或下旬就會上路；此外，運輸安全管理局(TSA)17日決定，搭乘飛機及其他大眾運輸須戴口罩 的規定，再展延至明年1月18日。

美國 各大媒體引述消息人士的說法報導，公衛官員審視美國及各國有關數據後，在上周一場「氣氛緊繃」的會議上，做出有必要推動補強針的共識；目前仍不清楚補強針將如何展開，不過順序大體上是，醫療人員、安養中心居住者會優先接種，接著是高齡長者。

目前公衛界的態度依然傾向不要混打，接種只需一劑的嬌生可能也將適用補強針，但是第二劑的臨床數據可能要本月底前才會出爐；此外，所有疫苗都要通過完全批准，且審視申請補強針的數據後才會大規模放行，這也是為何補強針可能要到9月下旬才會上路的原因，而輝瑞疫苗幾周內可能會得到完全批准。

此舉凸顯出疫情的變幻莫測：今年7月時，聯邦疾病防治中心(CDC)才說，不認為有接種補強針的必要；但是高傳染力的Delta變種病毒襲來，各種令人不安的病例數據讓官員態度轉趨保守。

以色列近日一份報告指出，接種疫苗後對有症狀染疫的保護力，從接種後二個月達96%的頂峰，降至六個月後的84%；1月時接種輝瑞疫苗的65歲以上長者，現在對重症及住院的保護力只剩55%。

馬友診所(Mayo Clinic)的報告則說，7月時，輝瑞疫苗的保護力只有42%。

目前並不清楚保護力大幅下滑，究竟是Delta病毒突破能力太強，還是疫苗保護力會隨時間減弱，或是統計上數據不足或出現誤差。

不過國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)17日在廣播節目「修伊特秀」(The Hugh Hewitt Show)上說，以色列的有關數據，以及美國有步上以色列後塵的徵兆，確實促使公衛機構「重新考慮對補強針的立場」；但柯林斯表示，目前疫苗對防範新冠重症依然安全有效。

也由於病例數上升，TSA在17日決定，搭乘飛機及其他大眾運輸須戴口罩的規定，將從9月13日展延至明年1月18日。

今年1月底頒布口罩令以來，已發生近3000宗涉及口罩的糾紛事件；不過近期各大航空公司多出現預訂量下滑，市調公司Atmosphere Research認為，口罩令或能讓更多人放心搭飛機。