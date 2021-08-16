我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

美國不能靠 阿富汗政府軍「逃走比較簡單」

編譯李京倫、陳韻涵╱綜合15日電
分析指出美軍投資阿富汗20年，但是高估自己，低估阿富汗政府軍的能力。圖為美軍2020年8月在阿富汗堪達哈省準備撤離阿富汗。(路透)
分析指出美軍投資阿富汗20年，但是高估自己，低估阿富汗政府軍的能力。圖為美軍2020年8月在阿富汗堪達哈省準備撤離阿富汗。(路透)

阿富汗神學士」(Taliban)組織在美軍開始撤離後幾周內就席捲全國，15日佔領首都喀布爾(Kabul)，紐約時報報導，美國這20年來的阿富汗戰爭累犯相同錯誤，高估美國投入830億元訓練阿富汗政府軍並給予裝備的成果，而且低估神學士的能耐。

五角大廈早在拜登總統就任前，便提出神學士可能戰勝阿富汗政府軍的警告，但情報單位6月底估計，神學士要18個月才可能攻進喀布爾，因為30萬政府軍遠勝過神學士的7萬5000人，政府軍有空軍、現代化裝備且受過美國訓練，而神學士沒有。

然而，美方不了解阿富汗政府軍的弊病並未治癒，諸如根深柢固的貪腐、政府未能支付軍警數月薪資、前線士兵缺乏充足水源和糧食，遑論武器。

過去幾日，阿富汗政府軍接連潰敗，難以捍衛逐漸縮小的領地，14日失守有「經濟引擎」美譽的北方大城馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)。

阿富汗部隊最終不相信自身戰鬥實力，美方則已不再相信美軍駐在能改變阿富汗情況並終結美國最長的戰爭；美軍在阿富汗駐紮的時間比英國19世紀所為還要長，且是蘇聯的兩倍時間，但最終結果幾乎相同。

拜登之前的三位總統面對阿富汗棘手問題，但撤軍和誤判局勢始於拜登就任之際。

曾為兩任總統國家安全委員會(NSC)成員，負責指導阿富汗策略的退休將軍盧特(Douglas Lute)說：「在川普任內，只差一則推文就完成魯莽撤軍，拜登則決心終結美軍介入阿富汗任務，但國防部相信可能需要永遠待著的內部陳述；我困惑之處在於，若有人知道我們要朝撤軍方向前進，為何過去兩年沒有任何計畫？」

批評者指出，拜登從阿富汗撤軍，低估了美軍駐守的重要性，而快速撤軍使情勢變慘。

曾任阿富汗國際部隊指揮官的中央情報局(CIA)前局長裴卓斯(David Petraeus)表示，拜登團隊並未認清迅速撤軍產生的風險，神學士發動格外激烈攻勢之際，美軍偵察無人機、空中支援和數以千計協助阿富汗空軍的承包商都撤離，阿富汗政府軍「作戰幾天後就了解到不會有援軍，心理打擊很大」。

曾負責阿富汗戰事的中央司令部前指揮官沃特爾將軍(Joseph Votel)表示，阿富汗政府軍覺得被美國拋棄，領導階層群龍無首，他們「看看前方有什麼、後方有什麼，決定逃走比較簡單」。

華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)執行長馮德納(Richard Fontaine)撰文指出，美阿政府20年來相互依賴的關係終究瓦解，「強調政府軍優勢者錯估軍方為阿富汗政府戰鬥的意願，這取決於美國駐在和支持」，後者已不復存在。

阿富汗 美國 神學士

上一則

神學士為何而戰？6個Q&A 看阿富汗未來

下一則

神學士給錢 阿富汗政府軍投降 快速垮台 美官員震驚

延伸閱讀

美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台

美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台
德州一聯邦法官下令 恢復川普「留在墨西哥」政策

德州一聯邦法官下令 恢復川普「留在墨西哥」政策
剩半個月…美在阿富汗又增兵 考驗拜登8.31撤軍承諾

剩半個月…美在阿富汗又增兵 考驗拜登8.31撤軍承諾
911恐攻調查 司法部應允審查新證據

911恐攻調查 司法部應允審查新證據

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克