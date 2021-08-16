美國不能靠 阿富汗政府軍「逃走比較簡單」

分析指出美軍投資阿富汗20年，但是高估自己，低估阿富汗政府軍的能力。圖為美軍2020年8月在阿富汗堪達哈省準備撤離阿富汗。(路透)

阿富汗 「神學士 」(Taliban)組織在美軍開始撤離後幾周內就席捲全國，15日佔領首都喀布爾(Kabul)，紐約時報報導，美國 這20年來的阿富汗戰爭累犯相同錯誤，高估美國投入830億元訓練阿富汗政府軍並給予裝備的成果，而且低估神學士的能耐。

五角大廈早在拜登總統就任前，便提出神學士可能戰勝阿富汗政府軍的警告，但情報單位6月底估計，神學士要18個月才可能攻進喀布爾，因為30萬政府軍遠勝過神學士的7萬5000人，政府軍有空軍、現代化裝備且受過美國訓練，而神學士沒有。

然而，美方不了解阿富汗政府軍的弊病並未治癒，諸如根深柢固的貪腐、政府未能支付軍警數月薪資、前線士兵缺乏充足水源和糧食，遑論武器。

過去幾日，阿富汗政府軍接連潰敗，難以捍衛逐漸縮小的領地，14日失守有「經濟引擎」美譽的北方大城馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)。

阿富汗部隊最終不相信自身戰鬥實力，美方則已不再相信美軍駐在能改變阿富汗情況並終結美國最長的戰爭；美軍在阿富汗駐紮的時間比英國19世紀所為還要長，且是蘇聯的兩倍時間，但最終結果幾乎相同。

拜登之前的三位總統面對阿富汗棘手問題，但撤軍和誤判局勢始於拜登就任之際。

曾為兩任總統國家安全委員會(NSC)成員，負責指導阿富汗策略的退休將軍盧特(Douglas Lute)說：「在川普任內，只差一則推文就完成魯莽撤軍，拜登則決心終結美軍介入阿富汗任務，但國防部相信可能需要永遠待著的內部陳述；我困惑之處在於，若有人知道我們要朝撤軍方向前進，為何過去兩年沒有任何計畫？」

批評者指出，拜登從阿富汗撤軍，低估了美軍駐守的重要性，而快速撤軍使情勢變慘。

曾任阿富汗國際部隊指揮官的中央情報局(CIA)前局長裴卓斯(David Petraeus)表示，拜登團隊並未認清迅速撤軍產生的風險，神學士發動格外激烈攻勢之際，美軍偵察無人機、空中支援和數以千計協助阿富汗空軍的承包商都撤離，阿富汗政府軍「作戰幾天後就了解到不會有援軍，心理打擊很大」。

曾負責阿富汗戰事的中央司令部前指揮官沃特爾將軍(Joseph Votel)表示，阿富汗政府軍覺得被美國拋棄，領導階層群龍無首，他們「看看前方有什麼、後方有什麼，決定逃走比較簡單」。

華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)執行長馮德納(Richard Fontaine)撰文指出，美阿政府20年來相互依賴的關係終究瓦解，「強調政府軍優勢者錯估軍方為阿富汗政府戰鬥的意願，這取決於美國駐在和支持」，後者已不復存在。