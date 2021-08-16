阿富汗變天 美使館焚燒文件大撤離 布林肯：這不是西貢

美駐阿富汗大使館撤離動用軍機。(美聯社)

神學士攻入阿富汗 首都喀布爾之際，美國 駐喀布爾大使館 數百名人員搶在15日凌晨，搭乘軍用直升機自大使館起飛至喀布爾國際機場；為防止敏感資料落入神學士手中，官員銷毀大批文件及美國國旗，使館上空冒出黑煙。國務卿布林肯(Antony John Blinken)證實，大使館人員撤離並依程序銷毀所有文件，但一切經深思且有序。

國務卿布林肯15日表示大使館撤離順利，否認這是當年的西貢重演。(Getty Images)

面對外界質疑美方是否倉促撤離阿富汗，布林肯拒絕將此與1979年西貢淪陷的越戰撤離相比，表示這「顯然不是西貢」。國防部發言人柯比(John Kirby_則說，大使館撤離行動是在歷經幾個月的制定並演練計劃後進行的。

幾位美國大使館員工表示，之前幾乎沒有通知要離開大使館，所以他們登上軍用直升機、抵達哈米德卡爾扎伊國際機場(Hamid Karzai International Airport)前，只能將不需要的個人物品留在辦公桌上。

仍有少數的阿富汗政府軍15日在首都喀布爾國際機場入口維持秩序。(美聯社)

數百名人員在黑暗清晨中抵達機場，在等待搭乘美國政府班機飛離阿富汗前，什麼事也做不了，只能以手機關注越來越可怕的消息。日出前，神學士佔領阿富汗第五大城市賈拉拉巴德(Jalalabad)，將喀布爾與東部隔開，首都機場成為政府控制下的唯一出口。中午時分，消息傳來，神學士部隊進入喀布爾郊區。

神學士14日佔領首都喀布爾，進入政府大樓內部開會。(取自推特)

「我在大使館轉了很多年。」一名美國僱員說，「我們看著這座堡壘，曾以為『這永遠不會消失。不可能的。』現在它不見了。」

一名僱員邊說邊展示他離開使館時特別留下來的一面美國國旗。儘管使館工作人員都接獲指示，離開前要焚燒旗幟和其他所有可用於宣傳價值的物品，但這位匿名僱員表示，他只是想保存一些東西。

在拜登總統授權就撤離阿富汗派遣5000名士兵後，美國C-17運輸機原定新派數千名美軍至機場，然後帶著撤離的美國大使館工作人員再次起飛；但國防匿名官員15日表示，五角大樓現在決定多增派1000名士兵，派遣總數達到約6000人。五角大樓會派遣足夠飛機，每天載出5000位平民，包括美國人和阿富汗翻譯人員及其他在戰爭期間與美方一起工作的人。

半島電視台稍後發布的視頻影片，則顯示神學士武裝分子在阿富汗總統府內躺在椅子上，拿著槍四處閒逛，互相拍照的畫面；還有人捲起一面阿富汗國旗，把它放在壁爐架上。

「他們來了！」這句話，是喀布爾居民受訪時，一致在驚惶中向媒體說出的話。

阿富汗總統甘尼 (Ashraf Ghani) 則已逃離阿富汗，神學士戰士控制了阿富汗總統府。美國大使館人員撤離後，尷尬地結束了在阿富汗在20年的軍事存在。