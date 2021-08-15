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海地西部再發生地震 規模5.8

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震央差20哩…海地7.2強震 與11年前奪20萬命強震同斷層

編譯徐薏茹／綜合14日電
海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)
海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)

海地14日早上發生規模7.2強震，專家指出此次地震與2010年摧毀首都太子港(Port-au-Prince)的大地震位於相同的斷層系統，強度更甚於2010年地震。

2010年地震震央位於太子港以西約30哩處，14日的地震震央位於太子港以西50哩處。美國地質測量所(United States Geological Survey)地震專家蘇珊‧霍夫(Susan E. Hough)表示，本次地震與2010年海地大地震有關聯，一次地震所釋放的能量會改變斷層線其他地方的應力型式。

海地發生強震，靠近震央的萊凱市損失慘重。(美聯社)
海地發生強震，靠近震央的萊凱市損失慘重。(美聯社)

霍夫指出，地震學家一直很關注斷層帶東部靠近2010年破裂點的一個區域，「我們現在已經看到西面部分斷裂。」她指出，斷層的縱橫兩面皆已破裂，初步分析顯示斷層往西邊破裂，意味著大部分的能量從太子港轉移至第布隆半島(Tiburon Peninsula)附近人口較為稀少的區域，若如分析所預測，那麼大地震後大部分的餘震也很有可能發生在西部，「對於任何事都可能是好消息的海地而言，這些是好的跡象。」

海地強震後，萊凱市一座旅館倒塌，民眾從瓦礫中抬出已罹難的前市長。(美聯社)
海地強震後，萊凱市一座旅館倒塌，民眾從瓦礫中抬出已罹難的前市長。(美聯社)

本次規模7.2的地震釋放能量大約為2010年海地大地震的兩倍，當時地震規模7.0，奪走20幾萬條人命，傷亡相當慘重。

除了地震規模，地震所造成的死傷也受到諸多因素影響，如震源深度及位置、地震發生時間、建築物的品質等等，2010年海地大地震傷亡如此慘重的其中一大原因即為當地低劣的建築品質。

海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)
海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)

雪上加霜的是，國家颶風中心(National Hurricane Center)發布消息指出加勒比海東部在地震當天早上形成一熱帶風暴葛蕾絲(Grace)，目前正往海地移動中；根據國家颶風中心14日下午發布的最新消息，熱帶風暴將於16日通過或經過海地，警告海地人民關注熱帶風暴的路徑，14日稍晚或15日可能會針對海地及附近區域的島嶼發布警報。

中心的颶風專家伯格(Robbie Berg)指出地震可能增加土石流發生的機會。

海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)
海地民眾在靠近震央的萊凱市瓦礫堆搜尋可能的生還者。(美聯社)

地震 熱帶風暴 颶風

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