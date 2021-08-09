「向史上最怪異東奧取經」巴黎奧運會：準備就緒

2024年巴黎奧運籌委會主席艾斯唐奎8日在巴黎表示時間不多，提早準備。(路透)

2024年巴黎奧運籌委會主席艾斯唐奎(Tony Estanguet)對三年後的奧運胸懷大志，但目前他的第一要務是向「史上最複雜也最奇怪」的東京奧運 取經；這些日子以來，他帶著數十名工作人員在日本與東奧組織者交流。曾三度拿下奧運輕艇激流迴旋賽冠軍的艾斯唐奎表示，「沒有人知道這次疫情 的未來會如何，我們必須為任何情況做好準備。」

在東京奧運會上，艾斯唐奎和同事旁觀世界頂尖運動員在沒有觀眾的體育場上競技，會見官員討論生物安全細節，並了解特別設計的安全泡泡環境的成和敗。艾斯唐奎表示，「我了解到，即使是在這種情況下，奧運會也是辦得起來的，所以我們來取經。」

他和巴黎官員在8日東奧會結束後，仍留在東京進一步舉行會談，然後與北京2022年冬季奧運會組織者進行同樣的追蹤計劃，那裡有關行動和衛生協議的限制，可能會比東京更嚴格。

當然，艾斯唐奎希望2024巴黎夏季奧運到來時，新冠病毒疫情大流行已成為歷史。他說，「在我們研究他們採取的所有措施的同時，我們仍在製定自己的A計劃；我希望我的團隊A計劃先達到最佳水平。」

A計劃正堅定進行中。10億歐元贊助目標已籌到一半，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)和巴黎市長伊達戈(Anne Hidalgo)都對奧運抱持高度興趣，並出手協助清除了行政障礙。東奧會現場，可以看到馬克宏這位知名的體育迷四處觀戰。

艾斯唐奎指出，「我們靠自己的力量讓所有人都真正參與進來。」巴黎奧運有一套永續發展計劃，目前95%的場館都已建造，他也正努力確保75億歐元(88億美元)奧運預算不會像歷屆奧運預算那樣，在賽事迫近時出現激增傾向。

艾斯唐奎還表示，政府因應奧運會制定的其中一項策略，首次要求法國所有小學每天花30分鐘讓學童進行鍛鍊體能，他說，那是辦奧運有好處的一個例子；儘管距離奧運開幕式還有三年，諸般努力就已經到位。

艾斯唐奎指出，2024年巴黎奧運將成為一個範式轉換的時刻，「新模式的一切，已準備就緒。」