重回冬季疫情高峰 美國單日新增確診破10萬 12歲以下病例暴增84%

全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為紐約市布魯克林區居民麗娜．卡瓦其(左)7日手持新冠病故的丈夫遺像參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

Delta變種病毒在全國迅速擴散，單日新增確診病例突破10萬，疫情 倒退回1月冬季高峰時水準，讓多州醫療資源吃緊，病床告急，目前以佛羅里達州受疫情荼毒最慘；專家持續警告，民眾若不盡速接種疫苗 ，確診、住院和病歿率將持續增長；12歲以下的兒童與青少年沒有接種疫苗資格，成為Delta變種毒株的受害者，單周確診暴增84%。

全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高，但接種紀錄正常的州，染病率與住院率都不高。圖為接種率超過半數的麻州波士頓居民上街依然戴上口罩。(美聯社)

不快打疫苗 住院死亡人數還會增加

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「模型顯示，若不打疫苗，每日確診上看數十萬例，增幅類似1月初疫情高峰。」CDC7日數據顯示，全美已有58.5%國民至少接種一劑疫苗，另有50.1%國民完全接種疫苗。

全美去年11月的日均確診數突破10萬人，1月初來到最高峰，大約25萬例；6月疫情減為約日增1萬1000例，但六周之後，目前又增至10萬7143例。

目前住院和病歿成長快速，CDC統計，現有逾4萬4000人確診住院，同比上周增加30%，是6月時的近四倍；1月疫情高峰時有12萬人住院。

全美因為未接種民眾染患Delta病毒增加，7日到達平均一天有10萬人確診的新高。圖為喬州亞特蘭大市民路易士．帕朋(中)因為新冠失去妻子，7日手持亡妻遺像，與家人參加督促大家施打疫苗活動。(美聯社)

美單日死亡500人 南部醫院病患爆量

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，七天平均病故率也由兩周前的日均270人病歿，增至6日的日均約500人；染疫病歿數在1月時達到高峰，每天3500人。

南部疫情慘重，主因是當地疫苗接種率低，醫院通常較小卻要應付超量病患。

CDC表示，東南部的新冠住院病患數增逾50%，上周日均1萬7600人，比前一周的1萬1600人還多，其中佛州、喬治亞、阿拉巴馬、密西西比、南、北卡羅來納、田納西和肯塔基州的新住院人數占全美41%。

阿拉巴馬州和密西西比州的疫苗接種率為全國最低，居民完全接種者不到35%；喬治亞州、田納西州和南、北卡州也在全國疫苗接種率最低的15州之列。

密蘇里州出動30輛救護車與60名醫護，協助附近醫院無法收容的確診病患轉到其他地區接受治療。

佛州最慘重 醫院病床滿到放餐廳

佛州疫情慘重，新增確診、住院占全美逾20%，許多偏遠地區的疫苗接種率低於40%，全佛州的平均疫苗接種率則為49%；州內醫院延後非必要手術，會議室、禮堂和自助餐廳空間都改用來擺放病床。

德州衛理宗「伍德蘭醫院」6日表示，20床的急診室擠進90名病人，還有50人候補等待；醫生別無選擇，只能在穿堂及待診區治療病患。

Delta病毒株迅速擴散，而目前12歲以下兒少無權接種疫苗；美國兒科學會(AAP)數據指出，7月29日止的當周有近7萬2000名兒少確診，同比前一周的3萬9000人增加近84%，比6月底兒童染疫件數增約五倍。

CDC數據顯示，本周17歲以下兒少平均每日192人住院，一周之內增加45.7%。