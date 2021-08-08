偽造疫苗接種卡 歐美網上風行

歐美多國強制國民接種疫苗，否則出行受限，促使有的民眾偽造疫苗卡，甚至形成產業鏈。(Getty Images)

歐美部分地區要求民眾出入各場所需出示疫苗 接種證明，政府單位及各大企業也開始要求員工打疫苗，然而近來卻出現越來越多仿冒疫苗接種證明，專家指出近幾周在社群媒體 、Telegram等通訊軟體以及暗網上販售非法疫苗證明的情形越來越猖獗。

在美國，聲稱由聯邦疾病防治中心(CDC)發出的仿冒疫苗卡在亞馬遜(Amazon)、eBay、Etsy等網站上販售；除了網路販售的案例，司法部上個月逮捕加州一位順勢療法醫生，她被控向診所病人販售她自稱的新冠免疫藥丸，並且提供他們仿冒的疫苗卡。

美國沒有由聯邦發行的單一數位疫苗卡，疫苗卡容易被不肖份子仿冒，專家指出CDC發行的白色小卡非常容易偽造，所以不會用來作為疫苗接種證明的主要來源。

歐盟地區則是使用數位疫苗證明，已接種疫苗的人擁有自己的QR code，儘管此種形式較為安全，但仿冒的數位證明也越來越多。

義大利約有30個社群媒體帳戶販售仿冒疫苗證明，負責監控網路詐騙的義大利警官加布里埃利(Ivano Gabrielli)指出過去幾個月已有約500個仿冒證明售出，主要在Telegram上販售，「賣家試圖在知名的社群媒體發布含糊的訊息來宣傳，但他們的目的是讓你轉移到加密的通訊軟體。」

Telegram發言人表示已應義大利政府要求關閉販賣仿冒疫苗證明的管道，然而新的帳戶很快又冒出來。

法國當局近來對六人提出初步起訴，指控他們製造及販售仿冒的疫苗卡，截至7月中旬，法國警方已查獲400位仿冒疫苗卡的買家，並指出真實的人數可能是三倍以上；德國也出現類似情況，專家表示賣家的手法相當靈活，令人防不勝防。

加拿大 衛生署(Health Canada)發言人杜瑞特(Maryse Durette)也證實，兩名旅客7月間持假疫苗卡從美國搭機抵達加拿大多倫多，遭查獲後各罰2萬加幣(約1萬6000美元)；加拿大衛生署並未公布兩名旅客身分，僅表示都是加拿大公民。