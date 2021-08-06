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疫情再攀高峰 住院激增4倍…半數病例來自7州 佛州領先全美

編譯郭宣含／綜合5日電
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)
佛州醫院將新冠患者送往急診室。(路透)

美國新冠肺炎新增確診病例攀升至半年以來高峰，4日新增確診逾10萬人；過去一周全國逾半新增病例來自七州，包括佛羅里達州等接種率低地區的疫情惡化，許多醫院人滿為患，有些醫院得暫停非緊急手術。

美國新冠住院病患人數在過去一個月翻漲四倍，增加至近4萬5000人，雖然遠未達1月冬季疫情爆發時的12萬多人，但公衛官員仍憂心忡忡，因為這波疫情席捲速度超過前幾波疫情。

佛州、喬治亞州、路易斯安納州和密西西比州就占全國逾40%新冠住院病患人數，這四州接種率分別為49%、38%、38%和35%；全國過去一周平均單日新增確診9萬4000例，此為2月中以來首見；過去兩周新增病歿人數從244人增加75%至426人。

佛州人均新冠住院病患領先全國，而且病患年齡層大幅下降；多間醫院塞滿新冠病患，不僅暫停非急需外科手術，還將病床放在會議室、視聽室和餐廳。

佛州中部，艾德文醫療集團(AdventHealth)截至5日有1350名新冠病患，寫下新高；該院延後非緊急手術並限制訪客，以把重心放在治療新冠病患；不到兩個月前，邁阿密浸信會醫院(Baptist Hospital)新冠病患不到20人，還關閉新冠專責單位，但2日重新開放且湧入逾200名新冠病患。

喬治亞州逾20間醫院本周表示，他們被迫回絕病患，因為全州新冠住院病患大增至2600人；路易斯安納州最大醫療體系延後所有需要住院過夜的非緊急手術。

密西西比州也表示，截至5日，醫院人滿為患，新冠病患升至近1200人；甚至全州僅剩下六張可用的加護病床。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，過去一周全國約半數的新增新冠確診和住院病患來自七州，而這七州人口不到全國四分之一，這七州是佛州、德州、密蘇里州、阿肯色州、路易斯安納州、阿拉巴馬州和密西西比州。

大多數重症、住院和確診病患尚未接種疫苗，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基5日表示，她引用的是1月至6月數據，這段期間多數民眾尚未打疫苗，而且Delta變種病毒還未成為主流病毒株；她表示將更新後續數據。

白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)警告，新冠疫情捲土重來，部分醫院的醫療能量再次緊縮，而且新冠病毒進一步傳播，更容易出現突變並威脅現有疫苗功效；他呼籲民眾打疫苗，可避免病毒繼續突變，進而保護免疫功能較差的人。

疫情 佛州 疫苗

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