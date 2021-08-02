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世界最速男爆黑馬 義大利飛人賈克伯9.8秒百米奪金

編譯林育正╱綜合1日電
東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒80的摘金成績。(Getty Images)
東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒80的摘金成績。(Getty Images)

東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，是歷奧運會的重頭戲。今年東奧由美國出生的義大利超級黑馬賈克伯(Lamont Marcell Jacobs)橫空出世，跑出9秒80的摘金成績；原本被各界看好的美國選手克利(Fred Kerley)摘下銀牌，銅牌則是連兩屆由加拿大的迪葛雷斯(Andre De Grasse)拿下。中國好手蘇炳添跑出9秒98秒排在第六，但已是第一位殺進百米決賽的黃種人。

東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒8...
東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒80的摘金成績(中)、美國選手克利摘下銀牌(左)，銅牌由加拿大迪葛雷斯(右)拿下。(美聯社)

跳遠轉戰短跑 與賽選手不識賈克伯

26歲的賈克伯出生於德州艾爾帕索(El Paso)，父親為美國人，母親則是義大利人，但六個月大時父母離異，才跟著母親回到義大利；賈克伯在短跑界名氣不大，過去他曾是跳遠選手，直到2017年才轉戰短跑，今年個人最佳成績才突破10秒大關。甚至連跑道隔壁的選手，都不太認識他。

賈克伯跑出9秒80的成績，比世界紀錄保持者「 牙買加閃電」波爾特(Usain Bolt)在2016年里約奧運的9秒81還快；克利則是以9秒84摘銀，銅牌的迪葛雷斯則跑出9秒89。站上頒獎台的三位選手，在決賽都寫下個人生涯最佳成績。

談到賈克伯，克利說道：「我對他的了解並不多，但他的表現真的無話可說。」迪葛雷斯也不可置信地說道：「義大利人跑出9秒80？我還以為主要競爭對手會是美國人。」

東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒8...
東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒80的摘金成績(右)、美國選手克利摘下銀牌(左)，銅牌由加拿大迪葛雷斯拿下。(美聯社)

飛人接班人 自己都不相信贏了

賈克伯過去沒有顯赫的成績，但卻在對的時候抓緊機會。100公尺世界冠軍，美國田徑明星柯爾曼(Christian Coleman)因錯過藥檢慘遭禁賽，賽前被看好的另一美國選手布魯梅爾(Trayvon Bromell)在準決賽止步；波爾特則已退休。

賈克伯說：「我可能需要四五年，才能了解剛剛發生了什麼事。我的夢想是登上奧運決賽舞台，我不只跑進決賽還贏了，真的不可思議，我無法用言語形容現在的感受。」

但談到成為波爾特的接班人，賈克伯說：「他永遠改變了田徑運動，在他之後奪下奧運金牌讓人不可置信。但要比較我們倆，我認為還不是時候。」

賈克伯衝過終點確定奪金後，剛拿下跳高金牌的義大利選手坦貝里(Gianmarco Tamberi)上前與他擁抱慶祝。前一天才在選手村一起打電動的兩人，都成了義大利英雄，賈克伯直呼：「你能想像我們贏了嗎？」

在東京奧運會田徑男子百米半決賽中，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第...
在東京奧運會田徑男子百米半決賽中，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄，他也成為了首位闖進奧運男子百米決賽的中國人。圖為蘇炳添在比賽中。 （中新社）

中國蘇炳添跑出9.98秒 首位進決賽黃種人

雖然獎牌皆由歐美選手囊括，但中國好手蘇炳添也已完成了不起的成就；他在決賽跑出9秒98排第六，但準決賽的9秒83不僅改寫亞洲紀錄，更讓他成為第一位闖進奧運100公尺決賽的黃種人。

他也是1932年洛杉磯奧運的日本選手吉岡隆德(Taka Yoshioka)之後，首位晉級百米決賽的亞洲人。

東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒8...
東京奧運田徑男子100公尺的世界最速男之爭，1日由義大利超級黑馬賈克伯跑出9秒80的摘金成績。(Getty Images)

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