女籃3對3首面金牌 美國隊帶回家

美國隊28日拿下首屆奧運女籃3對3金牌。(Getty Images)

東京奧運 首次舉辦三對三籃球賽，美國 代表隊28日於女子組決賽以18比15擊敗俄羅斯 奪下金牌。

三對三籃球從街頭和學校正式登入奧運殿堂，比賽強度絲毫不亞於正規的五對五比賽，球員在場上也會出現粗野動作，甚至必須擦掉嘴角的血跡持續奮戰。

在節奏明快的激烈對抗中，美國靠著四名女子職籃(WNBA)好手擊敗俄羅斯拿下賽事第一面金牌；史蒂芬妮‧多森(Stefanie Dolson)在賽後說道：「籃球存在美國人的血液中。」

美國在金牌戰的勝利，展現不同於正規五對五籃球的風貌，比賽雖然僅有10分鐘，場地大小更縮減一半，但扣人心弦程度不減；俄羅斯在天賦上不如美國，因此打得更加積極，卻也因此付出代價。

女籃3對3金牌戰由美國對上俄羅斯，戰況激烈。(新華社)

美國隊拿下18分之中，就有八分來自罰球線；美國隊四位成員多森、凱西‧普朗姆(Kelsey Plum)、亞里莎‧格瑞(Allisha Gray)和賈桂琳‧楊恩(Jacquelyn Young)奪金後在場上擁抱，慶祝各自在籃球史上寫下特別篇章。

格瑞說：「我們來這裡，金牌就是我們唯一的目標。」

美國並未取得男子組參賽資格，即便三對三是奧運新項目，身為籃球霸主，美國在女子組派出星光熠熠的陣容；多森曾兩次入選WNBA明星賽，普朗姆為2017年選秀狀元，不久前也是大學籃壇的頂尖好手；格瑞則是2017年WNBA最佳新秀，楊恩則是2019年選秀狀元。

三對三比賽中，進攻時間僅有12秒，因此雙方不斷交換球權，節奏相當快速；俄羅斯在金牌戰中，更犯下10次犯規。

雖然美國隊派出球星參戰，但奪金過程並不輕鬆，甚至輸掉在小組賽最後一戰以18比20輸給日本；三對三籃球賽只要稍微多出現幾次失誤，就可能敗陣。美國隊最終回穩，在四強和金牌戰連克法國與俄羅斯摘金。