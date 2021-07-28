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Delta病毒肆虐 拜登擬強制聯邦公務員打疫苗

編譯潘勛／綜合27日電
拜登總統27日表示，政府正考慮是否強制所有聯邦雇員都接種疫苗，自己將遵CDC新頒指南，在一切必要室內戴上口罩。圖為拜登總統27日巡視中情局。(美聯社)
拜登總統27日表示，政府正考慮是否強制所有聯邦雇員都接種疫苗，自己將遵CDC新頒指南，在一切必要室內戴上口罩。圖為拜登總統27日巡視中情局。(美聯社)

拜登總統27日表示，Delta新冠病毒變種肆虐，政府正考慮是否強制所有聯邦公務員都接種疫苗；他也表示，自己將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)新頒指南，在一切必要的室內空間戴上口罩；司法部也頒布意見書，指聯邦法律並未禁止公家機構或民間企業，在疫苗還只是緊急授權狀態就要求員工接種。

國家廣播公司(NBC)27日報導，拜登談到是否會頒布命令，要求聯邦雇員一體接種新冠疫苗時，表示正在考慮之中；CDC已扭轉先前認定接種疫疫苗者得不在室內戴口罩的指南；拜登政府更早並不鼓勵聯邦機構強制員工要接種疫苗。

因為變種疫情，聯邦重新恢復室內室外戴口罩的要求。圖為副總統賀錦麗27日在白宫主持...
因為變種疫情，聯邦重新恢復室內室外戴口罩的要求。圖為副總統賀錦麗27日在白宫主持會議時，與會官員都戴上口罩。(美聯社)

美聯社報導，但白宮已要求全體員工自28日起再度於室內戴上口罩，白宮記者們也不例外；自27日傍晚起，還在白宮的員工與記者都已佩戴口罩。

早在26日，退伍軍人事務部便宣布，將下令部內從事醫療的員工去接種疫苗，率先成為強制員工接種的部會；部長麥唐諾(Denis McDonough)表示，想確保退伍軍人安全，此舉是最好措施。

此外，拜登及白宮官員將遵循CDC新頒指南，凡行旅全國新冠散播率高的危險地區，即便已完成疫苗接種，也恢復戴上口罩；拜登呼籲凡住在CDC新指南涵蓋區的民眾都遵守，而他前往那些地區時也定然那麼做。

CDC研究新數據後發現，完全接種疫苗的民眾，雖說得以免受新冠重症所荼毒，但有時還是會把病毒傳染給沒接種的人，因此在26日建議完成接種者戴上口罩。

CDC另建議中、小學的師生及訪客，無論疫苗接種到什麼種度，都戴上口罩。

7月4日國慶日以來，傳染力強的Delta新冠病毒變種變成疫情大宗致病原，全國染疫確診件數再度攀高，接種率低的地區尤其如此；拜登政府推動疫苗接種，冬、春季本來做得很成功，但到夏季想再提升變得很吃力。

福斯新聞網(Fox News)報導，至於強制政府單位員工接種疫苗方面，司法部、加州政府及紐約市政府26日均表示，將要求部分或全體公務員接種，不然就得每周接受檢疫；福斯新聞通篇不忘強調，疫苗現還在「緊急授權使用」階段，尚未獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准。

 司法部法律諮詢辦公室指出，緊急授權使用相關法律並未禁止公、民營單位要求員工接種疫苗。

疫苗 口罩 拜登

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