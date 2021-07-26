台羅嘉翎跆拳摘銅 黑馬大逆轉 教練高興哭了

19歲跆拳道女將羅嘉翎昨在東京奧運女子57公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添獎牌，賽後拿著中華奧會會旗繞場慶祝。(特派記者余承翰／攝影)

中華代表團東京奧運 先靠「柔道男神」楊勇緯帶回銀牌，25日19歲跆拳道女將羅嘉翎接棒報喜，她在女子57公斤級首戰就踢下世錦賽金牌的南韓名將，以黑馬之姿一路闖進銅牌戰，最終更上演逆轉勝，以十比六力退尼日對手耶索夫，贏得銅牌，也是中華代表團本屆奧運第二面獎牌進帳。

中華跆拳道隊25日全體動員在場邊加油，總教練劉祖蔭和羅嘉翎教練劉聰達都留下喜悅的男兒淚；羅嘉翎除帶回中華代表團東奧第二面獎牌，也成隊史最年輕的奧運獎牌得主。

這是中華跆拳道隊近兩屆奧運的首面獎牌，劉聰達說，跆拳道隊一直想「重返榮耀」，感動愛徒完成任務。

羅嘉翎在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。(特派記者余承翰／攝影)

跆拳道向來是中華代表團奧運「獎牌庫」，從2000年雪梨奧運到2012年倫敦 奧運，共累積兩金一銀五銅，成績僅次於舉重隊，但在上屆里約奧運中斷奪牌紀錄。東京奧運之前，又是直到5月的亞洲區資格賽才獲得四個參賽名額，且羅嘉翎上場前，蘇柏亞和黃鈺仁都提前落馬，不料奪牌任務反而是最年輕的羅嘉翎先完成。

出身跆拳道世家的羅嘉翎透露，奧運是從小就有的夢想，但沒想到東奧就能站上頒獎台，「賽前沒預料會拿到牌子，滿意外的。」她也和教練劉聰達相約，三年後巴黎奧運要再挑戰頒獎台。

25日中華代表團包括有望奪牌的射擊和射箭女團都提前落馬，但晚上有好消息，羅嘉翎先踢下銅牌，桌球混雙世界排名第一的林昀儒／鄭怡靜也瞄準獎牌，雖在四強戰以一比四不敵地主好手水谷隼／伊藤美誠，26日晚的銅牌戰仍有機會爭取獎牌。

雅加達亞運摘下射箭男團金牌的中華男 子射箭隊，26日也將登場，旅日的「柔道女王」連珍羚也將登上武道館，有望為中華代表團再添獎牌。