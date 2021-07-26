我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

台羅嘉翎跆拳摘銅 黑馬大逆轉 教練高興哭了

特派記者曾思儒、蘇志畬／東京報導
19歲跆拳道女將羅嘉翎昨在東京奧運女子57公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添獎牌，賽後拿著中華奧會會旗繞場慶祝。(特派記者余承翰／攝影)
19歲跆拳道女將羅嘉翎昨在東京奧運女子57公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添獎牌，賽後拿著中華奧會會旗繞場慶祝。(特派記者余承翰／攝影)

中華代表團東京奧運先靠「柔道男神」楊勇緯帶回銀牌，25日19歲跆拳道女將羅嘉翎接棒報喜，她在女子57公斤級首戰就踢下世錦賽金牌的南韓名將，以黑馬之姿一路闖進銅牌戰，最終更上演逆轉勝，以十比六力退尼日對手耶索夫，贏得銅牌，也是中華代表團本屆奧運第二面獎牌進帳。

中華跆拳道隊25日全體動員在場邊加油，總教練劉祖蔭和羅嘉翎教練劉聰達都留下喜悅的男兒淚；羅嘉翎除帶回中華代表團東奧第二面獎牌，也成隊史最年輕的奧運獎牌得主。

這是中華跆拳道隊近兩屆奧運的首面獎牌，劉聰達說，跆拳道隊一直想「重返榮耀」，感動愛徒完成任務。

羅嘉翎在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。(特派記者余承翰／攝影)
羅嘉翎在銅牌戰中，逆轉擊敗尼日耶索夫。(特派記者余承翰／攝影)

跆拳道向來是中華代表團奧運「獎牌庫」，從2000年雪梨奧運到2012年倫敦奧運，共累積兩金一銀五銅，成績僅次於舉重隊，但在上屆里約奧運中斷奪牌紀錄。東京奧運之前，又是直到5月的亞洲區資格賽才獲得四個參賽名額，且羅嘉翎上場前，蘇柏亞和黃鈺仁都提前落馬，不料奪牌任務反而是最年輕的羅嘉翎先完成。

出身跆拳道世家的羅嘉翎透露，奧運是從小就有的夢想，但沒想到東奧就能站上頒獎台，「賽前沒預料會拿到牌子，滿意外的。」她也和教練劉聰達相約，三年後巴黎奧運要再挑戰頒獎台。

25日中華代表團包括有望奪牌的射擊和射箭女團都提前落馬，但晚上有好消息，羅嘉翎先踢下銅牌，桌球混雙世界排名第一的林昀儒／鄭怡靜也瞄準獎牌，雖在四強戰以一比四不敵地主好手水谷隼／伊藤美誠，26日晚的銅牌戰仍有機會爭取獎牌。

雅加達亞運摘下射箭男團金牌的中華男子射箭隊，26日也將登場，旅日的「柔道女王」連珍羚也將登上武道館，有望為中華代表團再添獎牌。

東京奧運 倫敦 華男

上一則

東奧／肯塔基亞裔醫科生 奪美史上女子鈍劍首金

下一則

「舉」出金牌 諶利軍：這就是我最牛時刻

延伸閱讀

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」
東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福

東奧／柔道銀牌楊勇緯感言：我很幸運也很幸福
東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望

東奧／男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望
奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

奧運三名美國擊劍選手 母親均來自台灣 首對兄妹參賽

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調