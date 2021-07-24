東奧背後不能説祕密？ 全球藥檢停擺 田徑選手突飛猛進

田徑選手成績大進步，傳與疫情期間禁藥檢測大減有關；美國天才短跑女將理查德森六月跑出佳績後，被驗出呼大麻。（路透）

奧運各距離項目的田徑選手，成績皆有進步的趨勢，卻可能是潛藏在東京奧運 背後的黑暗面：受新冠肺炎疫情 影響，增強運動表現藥物檢驗在全球停擺，直到近幾個月才恢復正常。

美聯社報導，世界反運動禁藥機構(World Anti-Doping Agency，WADA)數據顯示，2020年的藥檢比2019年減少45%；在2021年前三個月，也比2019年同期少了20%。禁藥檢測 原本可能在任何時刻，以及任何地點被要求進行，但新冠肺炎疫情導致全球檢測停擺；2020年4月和5月疫情正嚴重時，WADA一共進行3203次檢測，遠少於2019年同期的5萬2365次。

美國反禁藥組織(U.S. Anti-Doping Agency，USADA)執行長泰嘉特(Travis Tygart)直言：「除非你是個傻子，否則絕對會擔心這個問題。」

USADA與挪威和丹麥等地的反禁藥組織，便嘗試彌補過去不足的檢驗次數，將檢測試劑寄給運動員，再透過視訊軟體Zoom在組織人員面前採集尿液與血液樣本；但這些計畫涵蓋的運動員，也是九牛一毛。

WADA執行長尼格里(Olivier Niggli)說：「如果我們相信沒有選手趁機鑽漏洞，那就太天真了。然而，當然也有多種因素，減少運動員冒險的機會。」

使運動員不敢嘗試禁藥的政策，包括必須隨時交代行蹤的規定，在疫情間仍照常執行；反禁藥組織長期儲存的檢體、禁藥調查與生物護照，未來仍可能驗出禁藥陽性，且多數運動員仍非常遵守禁藥規範。

WADA指派的獨立觀察員檢視2016里約奧運前的禁藥檢驗流程，發現1萬1470名運動員中，4125名在奧運前無藥檢紀錄，其中的1913人更是高風險運動的選手。觀察員就指出，檢驗分配仍存在改善空間。

也因此仍有運動員對禁藥問題與比賽公正性感到質疑；USADA榮譽主席，兩屆奧運400公尺跨欄金牌得主摩斯(Edwin Moses)就表示，WADA與其他國家禁藥組織，應跟進USADA公開每一位運動員接受檢測次數的做法，確保資訊更為公開透明。

他說：「沒有透明的檢測次數，我們不知道比賽是否像國際奧會(IOC)說的那樣乾淨。」