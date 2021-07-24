東奧大使竟是悟空、月光仙子、魯夫、蠟筆小新… 動漫迷都醉了

東京奧運會由原子小金剛、孫悟空、蠟筆小新、美少女戰士等九個經典的動漫角色擔任奧運形象大使，讓動漫迷們瘋狂。(取自國際奧委會網站)

日本動漫 深受全球動漫迷喜愛，今年東京奧運 也加入動漫色彩，由九個經典的動漫角色擔任奧運大使，更是讓動漫迷們為之瘋狂，同時也將帶動全球動漫商品的熱銷。

這次的奧運大使一共有七龍珠(Dragon Ball)的孫悟空(Son Goku)、美少女戰士(Sailor Moon)的月光仙子(Usagi Tsukino)、火影忍者(Naruto)的漩渦鳴人(Naruto Uzumaki)、海賊王(One Piece)的魯夫(Monkey Luffy)、原子小金剛(Astro Boy，大陸稱「鐵臂阿童木」)、蠟筆小新(Crayon Shin-chan)、妖怪手錶(Yo-kai Watch)的吉胖喵(Jibanyan)以及兩位光之美少女(Pretty Cure)。

馬里蘭州動漫商品店Purple Narwhal Music & Manga共同創辦人艾莉絲·戈德堡-菲茨休(Alice Goldberg-FitzHugh)為了不錯過這個絕佳的商機，趕在開幕前將這九個角色的相關商品補滿庫存。

平時戈德堡-菲茨休店裡的動漫商品，通常一到兩個月才會補貨；不過，今年她看準奧運將刺激動漫市場的需求大幅成長，便改為每周進貨。

塔夫茨大學(Tufts University)日本研究學系的教授蘇珊·納皮爾(Susan Napier)說：「東京奧運絕對會讓動漫受到更多關注，會有更多人感到好奇，因為動漫對他們來說還很陌生，不熟悉的人會覺得很酷。」

孫悟空可說是這九個大使中最為人所知，是個努力奮戰、個性單純的角色，自90年代以來受到美國 青少年的喜愛；至於月光仙子也是90年代許多女孩們的夢幻角色，帶動美國青少女開始接觸動漫。

火影忍者則是1999年至2014年間紅片全球的動漫系列，主角漩渦鳴人雖然個性古怪卻有著無比堅強的決心，讓他最終成為村裡最強的忍者；還有近幾年聲名大噪的動漫海賊王，漫畫系列更是在全球銷售高達4億9000萬冊，魯夫也因此成為家喻戶曉的角色。

除了一般市井小民，許多運動選手也是不折不扣的動漫迷，例如這次即將參加200公尺短跑競賽的美國選手萊爾斯(Noah Lyles)，他就戲稱自己將在場上施展「孫悟空的招牌技巧：元氣彈」；另一名男子中長跑田徑選手朱威特(Isaiah Jewett)也表示，漩渦鳴人的決心和毅力教他如何在訓練中支撐下去，才讓他順利闖進奧運。

此外，線上正在播出的動漫節目也將受到奧運的刺激創造一波收益；專門提供東亞相關串流影視服務的平台Crunchyroll資深媒體副總費瑞爾(Joellen Ferrer)就預測，未來幾周的訂閱數將會創下高峰。