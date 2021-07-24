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兩代東奧 兩樣日本 57年前是繁榮起點 57年後倦怠失望

編譯潘勛／綜合23日電
東京時隔57年再度舉辦奧運會，卻因為新冠疫情，失去了應有的歡欣與希望；圖為23日晚的奧運開幕式，許多東京市民在體育場外觀看煙花。(路透)。
東京時隔57年再度舉辦奧運會，卻因為新冠疫情，失去了應有的歡欣與希望；圖為23日晚的奧運開幕式，許多東京市民在體育場外觀看煙花。(路透)。

1964年日本首度在東京舉辦奧運會，當時日本裕仁天皇在台上宣布奧運開幕，語調流露出國家由二次世界大戰新生的喜悅；時隔57年，因新冠疫情延擱一年的2020東京奧運命運多舛但終於開幕，裕仁的孫子德仁天皇一樣上台宣布，卻感受不到對未來的期望；兩屆東奧對照兩代日本人的新生與倦怠，希望與哀愁。

紐約時報報導，更多現代日本人心裡清楚認定的是國勢走頹，對這次沒觀眾的奧運會蘊含著失望。

報導指出，1964年東京奧運舉辦時，天空湛藍，觀眾擠滿看台；相形之下，目前國家因新冠疫情再起，焦慮感充斥，很多日本人反對舉辦這次奧運；在唯恐疫情傳染下，今年奧運完全謝絕觀眾，相形上次顯得格外淒清。

東京奧運會開幕上的木製五環，木料取自1964年東京奧運與會國家選手種下，歷經57...
東京奧運會開幕上的木製五環，木料取自1964年東京奧運與會國家選手種下，歷經57年長成的樹才。(美聯社)

現年69歲的東京居民井上和男(Kazuo Inoue)對1964年奧運記憶深刻；他表示，當時一家人緊盯著新買的彩色電視機觀賞，全國上下無不熱情洋溢，今年則一點也感受不到這股氣氛，有點令人傷感。

當前日本人的倦怠感，不光是疫情紊亂、開幕前傳出多起醜聞所致；今天的日本，還有奧運呈現的這個國家，遠遠不同於57年前。

1964年東京奧運向世界展示歷經二戰摧殘，日本已恢復元氣，掙脫軍國主義侵略，重建為現代、講究和平的民主政體；全國公路及子彈列車爭相竣工，隨著收入增加，很多家庭跟井上家一樣，買電視機看那場首次透過衛星實況轉播給全球的奧運。

2021年的日本早已是成熟的富裕國家，只是過去30年經濟陷入停滯，愈來愈多人生計漸窘，七分之一的兒童活在貧窮陰影，很多工人只能做契約工或者打零工，既不穩定，福利也寥寥無幾。

今天的日本也老邁得多；裕仁宣布1964年夏奧開幕時，日本65歲及以上的人口只有6%，現在已超過28%；生育率比起1964年幾乎攔腰砍半；自2008年以來，日本人口已在減少。

外界經常認為1964年東京奧運是日本趨向繁榮的起始點，四年之間，日本就成為全球第二大經濟體，僅在前占領國美國之後；很多日本人躋身中產階級，不僅買得起電視，還有其他現代家庭用品如洗衣機、冰箱及吸塵器。

但現在日本經濟規模被中國超車，掉到第三，再次面臨轉捩點，結果如何，要看政府、大企業及公民社會如何因應人口縮減與老邁。

今年東京奧運在疫情緊急狀態下舉行，東京確診數達到六個月最高，再加上選手村每天都傳出有人感染，在在提醒大家疫情猶揮之不去；大多數日本民眾本就反對舉辦這次奧運，就算賽事展開，選手們能否在沒有觀眾加油助威下仍有好的表現，也令人生疑。

成績難看，日本能向世人展示的優點，就只剩危機管理，盼望這段期間，疫情不會大規模爆發。

東京奧運 日本 疫情

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