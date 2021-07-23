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東奧／男女平等時代 本屆女選手終占49%

編譯洪毅／綜合22日電
女子四人單槳無舵手小項，自1992年巴塞隆納奧運以來首次重回奧運賽場。（路透）
女子四人單槳無舵手小項，自1992年巴塞隆納奧運以來首次重回奧運賽場。（路透）

雖然早在1900年、第二屆巴黎奧運時就有女性參賽，但是120多年來，促進運動賽事男女平等的進程，始終難讓平權倡導人士滿意；不過從本屆東京奧運開始，奧運會推動男女平等更進一步：除棒球/壘球外，所有的賽事都盡量促成男女參賽者相同。

為達成此目標，本屆奧運會新增18個新的小項目，如水球等賽事則增加女性隊伍參賽，這確實有相當的成果：東奧參賽者中，女性的比率從2016年里約奧運的45%上升到49%，已幾乎與男性相同，是男女參加人數最平等的一次。1900年巴黎奧運時，997名參賽者中只有22名女性。

但另一方面，為了增加女性參加賽事的機會，有時也會排擠男性參加賽事的機會：例如為了讓參加拳擊賽事的女性能從里約奧運的36人增加至100人，女子依量級區分的小項就從三項增加至五項，但是男子的小項就從十項減到八項。

此外，男子舉重依量級區分的小項也從八項減到七項，與女子等同；變化最大的則是射擊，男子步槍握射、50米手槍、雙不定向飛靶三小項取消，將這些比賽改為男女混和的小項；至於輕艇賽事中，男子的雙人激流划艇，以及依距離區分的二個划艇競速小巷被剔除，則曾招致外界反對。

划船賽事中，女子四人單槳無舵手小項自1992年巴塞隆納奧運以來首次重回奧運賽場，但這是取代男子四人輕量級四人單槳小項的結果；代表美國參加該項目的格蕾絲．魯奇扎克(Grace Luczak)表示，為了女性參與而犧牲男性，感覺就不是很好，畢竟機會從手中溜走都不是好事。

不過魯奇扎克說，此舉畢竟是在賽事上，促進男女平等的方法。魯奇扎克本來就是已經離開划船比賽，投入職場，不過當她知道女子划船多出一個小項，而且她能夠參與時，儘管冒著一年沒有工作的風險，但是「怎麼能不去試試呢？」

運動場上男女待遇不平等的問題，近來愈發受到關注，例如今年國家大學體育協會(NCAA)舉辦籃球錦標賽時，社群網站上流傳的男子及女子負重訓練室環境的巨大差異，就引起軒然大波。

曾在過去二屆奧運會上奪下水球金牌的瑪姬．史蒂芬斯(Maggie Steffens)說，NCAA的賽事竟有如此巨大的男女不平等「讓人心痛」。

東京奧運 社群網站 NCAA

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