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「最棒的一天」貝佐斯上太空 慈善捐款2億元慶祝

編譯陳韻涵、李京倫／綜合20日電
貝佐斯與其他三位同伴，20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)
貝佐斯與其他三位同伴，20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)

全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)20日搭乘自家藍源公司(Blue Origin)的新謝帕德號(New Shepard)太空船前往太空，成功返回地球，完成藍源首次載人飛行，與另三位平民乘客共寫歷史新頁，為民營太空旅行再締新猷；57歲的貝佐斯在乘員艙觸地後說：「我是太空人貝佐斯，這是我有生以來最棒的一天。」

貝佐斯表示，藍源的機位銷售累計近1億元，需求強勁；他這趟11分鐘的太空首航共花費55億元，他返航後又分別贈予兩大慈善機構各1億元慶祝。

貝佐斯一行人20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)
貝佐斯一行人20日搭乘火箭，進入太空後，成功回到地面。(美聯社)

西德州起飛 全程交由電腦操控

新謝帕德號美東時間20日上午9點11分左右，從西德州范霍恩(Van Horn)郊外的藍源一號發射場升空，飛抵62哩的高空。

新謝帕德號無法從內部操作飛行，飛行全程交由電腦操控；太空船升空後，推進器加速到音速三倍，接著與乘員艙分離並成功著陸回收。

乘員艙抵達海拔約62哩的卡門線(Kármán line)，即國際機構定義的大氣層與太空界線，接著乘客解開安全帶幾分鐘，體驗無重力狀態。

貝佐斯搭乘火箭，20日升空進入地球離地表約66哩處，並在太空艙內體驗無重力漂浮。...
貝佐斯搭乘火箭，20日升空進入地球離地表約66哩處，並在太空艙內體驗無重力漂浮。(取自藍源公司網站)

體驗6倍重力 機艙靠降落傘落地

貝佐斯與其他乘客回程時短暫體驗六倍重力，接著乘員艙打開降落傘緩緩降落，快觸地時啟動反向推力系統，以時速約1哩軟著陸，整趟航程歷時約11分鐘。

相較比貝佐斯提早九天上太空的維珍銀河(Virgin Galactic)團結號(VSS Unity)由兩名飛行員駕駛，飛抵53哩高空。

藍源首航締造多項紀錄，新謝帕德號商業首航四名乘客全為平民，乘客包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯、他的胞弟馬克(Mark Bezos)、82歲退役女飛行員沃莉‧弗克(Wally Funk)、18歲的荷蘭準大學生戴門(Oliver Daemen)。

亞馬遜創辦人貝佐斯20日向兩位非營利組織創辦人瓊斯（右）和安德烈斯（左者）各頒發...
亞馬遜創辦人貝佐斯20日向兩位非營利組織創辦人瓊斯（右）和安德烈斯（左者）各頒發1億元獎金。（美聯社）

高中生乘客 藍源首名付費客戶

弗克和戴門分別成為上太空最年長和最年輕的人；戴門是藍源首名付費客戶，原本的匿名乘客以2800萬元得標卻因行程衝突而改期，遂由開價第二高的他父親得標，父親再把機會讓給他；戴門9月將進入荷蘭烏得勒支大學就讀物理和創新管理學系。

新謝帕德號以美國首位太空人謝帕德(Alan Shepard)命名，7月20日則是阿波羅11號(Apollo 11)執行人類首次登月任務52周年。

貝佐斯在首航後的記者會上表示，藍源的機位「需求非常、非常高」。

藍源並未公開機位價格，僅知首航唯一釋出的付費機位最初得標價為2800萬元，遠高於維珍銀河機位標售的20萬元到50萬元。

藍源首航成功後，貝佐斯分別捐款1億元給「夢想企業」(Dream Corps)創辦人瓊斯(Van Jones)，以及「世界中央廚房」(World Central Kitchen)創辦人安德烈斯(José Andrés)。

瓊斯身兼有線電視新聞網(CNN)政治評論員，透過非營利機構夢想企業致力推動刑法改革；安德烈斯為名人主廚，致力透過非營利的世界中央廚房提供天災受害者餐食。

太空人 貝佐斯 德州

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