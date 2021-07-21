「最棒的一天」貝佐斯上太空 慈善捐款2億元慶祝
全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)20日搭乘自家藍源公司(Blue Origin)的新謝帕德號(New Shepard)太空船前往太空，成功返回地球，完成藍源首次載人飛行，與另三位平民乘客共寫歷史新頁，為民營太空旅行再締新猷；57歲的貝佐斯在乘員艙觸地後說：「我是太空人貝佐斯，這是我有生以來最棒的一天。」
貝佐斯表示，藍源的機位銷售累計近1億元，需求強勁；他這趟11分鐘的太空首航共花費55億元，他返航後又分別贈予兩大慈善機構各1億元慶祝。
西德州起飛 全程交由電腦操控
新謝帕德號美東時間20日上午9點11分左右，從西德州范霍恩(Van Horn)郊外的藍源一號發射場升空，飛抵62哩的高空。
新謝帕德號無法從內部操作飛行，飛行全程交由電腦操控；太空船升空後，推進器加速到音速三倍，接著與乘員艙分離並成功著陸回收。
乘員艙抵達海拔約62哩的卡門線(Kármán line)，即國際機構定義的大氣層與太空界線，接著乘客解開安全帶幾分鐘，體驗無重力狀態。
體驗6倍重力 機艙靠降落傘落地
貝佐斯與其他乘客回程時短暫體驗六倍重力，接著乘員艙打開降落傘緩緩降落，快觸地時啟動反向推力系統，以時速約1哩軟著陸，整趟航程歷時約11分鐘。
相較比貝佐斯提早九天上太空的維珍銀河(Virgin Galactic)團結號(VSS Unity)由兩名飛行員駕駛，飛抵53哩高空。
藍源首航締造多項紀錄，新謝帕德號商業首航四名乘客全為平民，乘客包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯、他的胞弟馬克(Mark Bezos)、82歲退役女飛行員沃莉‧弗克(Wally Funk)、18歲的荷蘭準大學生戴門(Oliver Daemen)。
高中生乘客 藍源首名付費客戶
弗克和戴門分別成為上太空最年長和最年輕的人；戴門是藍源首名付費客戶，原本的匿名乘客以2800萬元得標卻因行程衝突而改期，遂由開價第二高的他父親得標，父親再把機會讓給他；戴門9月將進入荷蘭烏得勒支大學就讀物理和創新管理學系。
新謝帕德號以美國首位太空人謝帕德(Alan Shepard)命名，7月20日則是阿波羅11號(Apollo 11)執行人類首次登月任務52周年。
貝佐斯在首航後的記者會上表示，藍源的機位「需求非常、非常高」。
藍源並未公開機位價格，僅知首航唯一釋出的付費機位最初得標價為2800萬元，遠高於維珍銀河機位標售的20萬元到50萬元。
藍源首航成功後，貝佐斯分別捐款1億元給「夢想企業」(Dream Corps)創辦人瓊斯(Van Jones)，以及「世界中央廚房」(World Central Kitchen)創辦人安德烈斯(José Andrés)。
瓊斯身兼有線電視新聞網(CNN)政治評論員，透過非營利機構夢想企業致力推動刑法改革；安德烈斯為名人主廚，致力透過非營利的世界中央廚房提供天災受害者餐食。
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