布蘭森、貝佐斯飛向宇宙 引發「太空起點」辯論

全球首富貝佐斯一行四人20日上午10時搭乘自家藍源公司的「新牧羊人」火箭，發射升空，進入地球離地約66哩處，失去重心。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，科學家對太空界線的定義模糊，億萬富翁貝佐斯 (Jeff Bezos)和布蘭登(Richard Branson)爭相發展太空旅遊業，也意外引發太空界線的辯論，以及兩趟太空之旅的差異。

業界公認「卡門線」FAA說飛50哩就夠

一般而言，太空界線被認為是一條想像的卡門線(Karman Line)，大約是地球上方62哩處；不過聯邦航空管理局(FAA)認為，太空始於地球之上50哩，太空人 才會飛超越這個高度。

貝佐斯與三名組員一起在德州西部升空，並飛到地球上方逾62哩；布蘭登則從新墨西哥州 出發，搭乘維珍太空船團結號(VSS Unity)，與兩名駕駛和另外三名名乘客一起升空至地球上空約53哩；雖然兩人升空地點和方式不同，但商業太空旅行的目標卻是大同小異。

專家表示，太空探索公司藍源(Blue Origin)和維珍銀河(Virgin Galactic)太空旅行飛到最高點時，乘客體驗會些許不同；兩趟太空旅行也激發太空從何算起的辯論，依科學、商業和法律觀點來看，這個答案將有所不同。

加州理工學院天文學教授凱瑟琳·德克利爾(Katherine de Kleer)表示，地球科學家對於太空起點尚無共識，但地球跟太空界線是散逸層(亦稱外氣層)的底部，也是國家航空暨太空總署(NASA)對大氣層最外層的定義；不過若以地球定義來看，散逸層底部約為435哩高，這表示哈伯太空望遠鏡和國際太空站都還在地球大氣層內。

專家：看人類用哪種工具飛行

太空定義還牽扯到法律與政治層面，各國希望太空定義更高一點，這樣他們才能有更多領空範圍。

哈佛大學應用天文學教授艾莉莎·古德曼(Alyssa Goodman)表示，太空起點的實際定義，得參考人類用哪種工具飛行；飛機可在地球大氣層內飛行，而要上太空，太空船則需推進器。

藍源則表示，「新謝帕德號」(New Shepard)的設計就是飛過卡門線，其旅行速度為音速三倍，一旦達到45哩高度，BE-3主引擎就會脫落，太空艙便可自行飛行。

布蘭登的太空船高度低一點，其設計為空氣推進，這表示有另一個飛行器帶它飛到4萬5000呎後才鬆開，之後太空船才會啟動火箭引擎並升至太空。

「新謝帕德號」起飛八分鐘後，展開三個降落傘減慢速度，準備降落回地球，整趟飛行約持續十分鐘；駕駛員引導維珍銀河太空船旋轉降落在跑道上，從起飛至降落共約59分鐘。