圖輯／空拍荷蘭洪患 美景頓成危境

荷蘭Roosteren附近,Meuse 河所經之處,空拍圖看洪災。(歐新社)

西歐出現數十年來最嚴重洪災 ,各地均傳出重創消息,截至16日至少已有126人死亡,另有1300人失蹤;德國 影響最嚴重,比利時和荷蘭也有至少20人死亡和20人失蹤。

德國氣象學家16日表示,根據精細天氣模型,暴風雨恐使河水暴漲至500至1000年未見程度,歐洲氣象局也發布「極端」洪水 警告。