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領兒童抵稅金不見得划算 明年恐要多繳稅

記者顏伶如／綜合報導
稅務專家說，今年獲得兒童抵稅福利的家庭，明年可能因收入增高而要多繳稅。(Getty Images)
稅務專家說，今年獲得兒童抵稅福利的家庭，明年可能因收入增高而要多繳稅。(Getty Images)

超過3900萬戶美國家庭15日起陸續收到按月發放的2021年度兒童抵稅(child tax credit)金，華爾街日報分析，雖然這筆款項將能幫助某些經濟困難家庭，但民眾到了明年報稅時恐將面臨負面的意外狀況。

國稅局(IRS)15日開始發放預計分六個月寄發的兒童抵稅給全美約3500萬個家庭的6000萬名兒童，某些家庭進帳數目將頗為可觀，以育有三名年幼兒女的家庭來說，從7月到今年12月的半年之間，每個月可以收到兒童抵稅約900元；拜登政府官員說，第一波發放的兒童抵稅總額約有150億元。

在這項歷史創舉中，國會要求國稅局根據現有的稅務紀錄為民眾按月發放兒童抵稅；然而，對於許多家庭來說，現在就收到兒童抵稅，將使得明春報稅季節來臨時，恐須面對惱人意外。

防「吐回」稅務師：提高預扣或退出

華爾街日報指出，國稅局是以納稅人2020年或2019年的收入，做為兒童抵稅發放計算標準，收入已較2020年或2019年增加的家庭，或者是收入情況出現其他變化的家庭，明年報稅時可能要把現在拿到的兒童抵稅全數「吐」回或部分繳回。

報導指出，就連符合領取兒童抵稅的納稅人，明年報稅時都可能發現退稅變少，甚至要繳的稅款變高了，因為提早領了兒童抵稅一半額度；紐約的註冊稅務師(enrolled agent)菲莉絲‧庫貝(Phyllis Jo Kubey)便說，基於這些考慮，已經建議絕大多數客戶對於現在領取兒童抵稅申請選擇退出(opt out)。

庫貝說，兒童抵稅數額龐大，旨在一元對一元(dollar-for-dollar)做為報稅抵免之用，「納稅人今年就先拿兒童抵稅半數，可能不划算，到了報稅時反而變成欠國稅局稅，這種後果絕大多數民眾都很緊張」。

華爾街日報指出，納稅人如果不想到國稅局網站申請選擇退出兒童抵稅，也可以直接透過雇主調高預扣所得稅(tax withholding)的額度，為明年報稅預做準備。

報稅 國稅局 華爾街

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