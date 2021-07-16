經濟復甦？共和黨緊盯通膨 企圖衝擊期中選舉

美國通貨膨脹日益嚴重，超市最能感受到物價上漲。圖為科羅拉多州的大賣場。(美聯社)

拜登 政府透過就業市場和消費者信心等資料，宣布美國經濟正在強勁復甦，脫離新冠肺炎疫情的衝擊；但共和黨 人卻藉由隨之而來的通貨膨脹抨擊拜登，企圖在明年的期中選舉 中獲利。

今年第一季的經濟產出使美國經濟與疫情爆發前2019年底的高峰差距縮小至1%以內；儘管如此，目前的通貨膨脹卻也是13年來的新高，使聯準會官員考慮撤回經濟支援；經濟學者預估通貨膨脹將維持數年，但預計將稍微降溫。

疫情造成的供應鏈瓶頸與短缺，以及解封後的消費需求大增都是導致物價上漲的因素；勞工部日前公布的消費者物價指數較一年前上升5.4%；不過政府指出，目前的通膨為暫時性。

但多名經濟學者表示，拜登通過的1兆9000億紓困法案等振興方案，導致更大的需求和物價上漲，因此共和黨藉機抨擊拜登預期砸下重資的基礎建設等計畫，將使通膨加劇。

美國通貨膨脹日益嚴重，超市最能感受到物價上漲。圖為賓州超市陳列的肉品。(美聯社)

共和黨眾議員埃默(Tom Emmer，明尼蘇達州)說：「通膨還不會這麼快結束，這會是期中選舉的重點議題，他們持續投入更多現金進入市場。」

獨立紀念日周末前，共和黨國會委員會(NRCC)就刊登競選廣告，攻擊11名可能輸掉期中選舉的民主黨議員，競選標語寫道：「民主黨有害的經濟政策，使生活用品難以負擔。」

遭共和黨點名的民主黨眾議員岡薩雷斯(Vicente Gonzalez)對經濟表示樂觀；他說：「美國人民的生活比兩年前更好，這對期中選舉是一大助力。」

不過也有民主黨議員明確表示，正在關注物價飆漲的現象；參議員曼欽(Joe Manchin)14日說：「通貨膨漲是每個人應該關注的議題。」

孟莫斯大學近期的民調就指出，71%的民眾擔心拜登的政策提案將導致通貨膨脹，僅有28%受訪者表示不擔心。