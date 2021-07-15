3.5兆基建案跨一大步 參院民主黨團達協議

拜登總統(左)14日前往國會，會見民主黨參議員，為包括聯邦醫療保險及其他計畫法案爭取支持。右為副總統賀錦麗。(Getty Images)

參院民主黨 團高層13日晚結束持續數周的協商，對未來十年投入3兆5000億元做為氣候變遷、教育、擴大聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)等項目之用達成協議後，拜登 總統14日即前往國會，為包括聯邦醫療保險及其他計畫法案爭取支持。

美聯社報導，這些法案如果通過，將成為拜登任內具有高度指標意義的政績，但民主黨內所有派系都要一致支持，才有希望達成目標；不過，共和黨人已開始抨擊，稱是自由派一廂情願的清單，會進一步惡化通貨膨脹。

共和黨：不支持來自地獄的花錢計畫

參院預算委員會共和黨籍資深成員、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)即發表聲明說：「我願意支持真正的基礎建設，但我不支持來自地獄的加稅及花錢計畫。」

擴大紅藍卡(Medicare)支付範圍是參院民主黨團高層13日晚達成的龐大開支協議的重要內容。圖為密蘇里州居民示威要求增加健保福利。(美聯社)

另外，透過兩黨協商，還有一項規模1兆元的道路、水源系統等基礎建設計畫法案，兩黨參議員目前仍針對法案其他項目磋商中。

曾任德拉瓦州聯邦參議員長達36年的拜登，14日在國會大廈與民主黨參議員舉行不到一小時的閉門會議；與會人士透露，拜登在會議室裡來回踱步，拿著麥克風答覆提問，曾多次獲得在場人士起立鼓掌。

對於就任總統後首度在國會大廈與國會議員舉行工作會議，拜登會後對媒體表示：「回家的感覺真好。」他說：「跟國會同事在一起感覺很棒，我想我們可以做出很多事情。」

民主黨內中間派與進步派之間，對於基礎建設法案預算多少、最後版本是否應該大膽革新，看法南轅北轍；美聯社分析，民主黨最後能夠對於3.5兆元的數字取得共識，堪稱往前邁出重要一步。

但不少民主黨員指出，擴大支持低收入及中產階級家庭、向富人及大型企業加稅做為法案經費來源，將有助於長遠經濟成長，也可讓民主黨在明年期中選舉獲得「政治紅利」，保住國會的多數掌控權。

擴大紅藍卡(Medicare)支付範圍是參院民主黨團高層13日晚達成的龐大開支協議的重要內容。圖為加州醫生為病人檢查視力。(美聯社)

民主黨籍康乃狄克州聯邦議員墨菲(Chris Murphy)指出，拜登在會中呼籲民主黨國會議員，不妨思考法案內容是否能幫助拜登的藍領階層老家賓州克蘭頓(Scranton)民眾。

墨菲說，拜登談話的重點在於「我們應該考慮到那些已經放棄民主的老百姓。」

讓法案過關 民主黨要很拚

美聯社分析，兩黨在參院各占50席的情況下，由於拜登基礎建設計畫恐將面臨共和黨國會議員全面反對，民主黨必須想盡辦法讓所有民主黨參議員支持法案，眾院表決時則不能超過三名民主黨議員跑票。

葛理漢表示，民主黨推動中的基礎建設法案只不過是自由派人士一廂情願的願望清單，如果推出將導致通貨膨脹惡化，稅務壓力增加。